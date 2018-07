La Guardia Civil rastrea varias comarcas en busca del violador

La Guardia Civil se afana desde la noche del domingo en localizar y detener al presunto autor de la violación de una joven de 17 años ocurrida en la madrugada del domingo en Binaced (Huesca). Los agentes trabajan con los rasgos que ofreció la propia víctima. Inicialmente, sería mayor de edad, no sobrepasaría la treintena y su acento podría corresponder a una persona del Este.

Desde que se tramitó la denuncia por agresión sexual en dependencias del instituto armado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado activaron un dispositivo de búsqueda. Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, los agentes encargados de la investigación rastrearon varios municipios de la zona como Monzón, Barbastro y Binéfar, donde en un primer momento todo hacía indicar que se encontraba en dicha localidad. Llegó a participar en el operativo la Policía Local de Binéfar. Una investigación que, por el momento, está siendo infructuosa, aunque no por ello está paralizada.

Esta agresión sexual se produjo sobre las 5.30 horas de madrugada en las afueras de la localidad a la que había acudido la joven, junto a unos amigos, para disfrutar de la fiesta, ya que no reside en dicho municipio. Presuntamente, la menor fue abordada por el sospechoso cuando ella estaba sola en un campo de árboles frutales cercano, a donde había ido por una urgencia fisiológica. Fue allí donde el sospechoso la habría agredido sexualmente con tal violencia que le provocó lesiones, según estas mismas fuentes. Ambos no se conocían de nada y la joven no fue drogada con ninguna sustancia que la pudiera haber sometido. La denuncia la interpuso ante la Benemérita, tras ser atendida por los sanitarios, como marca el protocolo de atención.

REPULSA

Binaced se despertó ayer con la misma conmoción con la que sus habitantes se fueron a dormir. El hecho de que ocurriera durante la calebración de las fiestas en honor a santa Ana y que estas fueran suspendidas en apoyo a la víctima y en repulsa a estos agresores contribuyeron especialmente a ello. Su alcalde, Juan Latre, insistió en condenar «este tipo de brutales acciones»,

Esta agresión ha ocurrido dos semanas después de que el Colectivo Feminista por la Igualdad del Cinca Medio lanzará junto con la Comarca y el Ayuntamiento de Monzón la campaña de concienciación ante las agresiones sexuales Sólo sí es sí, y que continúa a las acciones de sensibilización del año pasado con motivo del inicio de las fiestas patronales en los pueblos. La comarca del Cinca Medio celebra hoy un pleno en el que aprobará una resolución de condena por esta agresión sexista.