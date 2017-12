«Gurs está cerca pero es desconocido»

La directora zaragozana Verónica Sáenz presentó ayer su documental Gurs. Historia y Memoria, en el que recorre la historia de este campo de refugiados francés que estuvo activo durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial y en el que estuvieron multitud de aragoneses.

–¿Cómo surge la idea de este documental?

–A partir de un reportaje sobre una excursión que el instituto Sierra de Guara realizaba a Gurs. Allí conocí a la asociación Tierra de Memoria y Lucha, a las personas que me contaban la historia, y decidí que esto tenía que dar un paso más. Creé un proyecto documental en el que sí que estaba muy presente la excursión de los niños porque, igual que ellos, el espectador está descubriendo Gurs, un lugar que está cerquísima –a escasa hora y media de Jaca– pero que es totalmente desconocido. Era un reportaje que no podía quedarse solamente allí.

–¿Qué importancia tuvo este campo?

–Fue uno de los pocos, por no decir el único de Francia, que hizo de lanzadera con los campos de exterminio nazis. Otra peculiaridad fue su duración, tremendamente larga. Se construyó con la idea de durar un verano, con materiales muy provisionales y, en principio, parecía que estaba muy bien. Sucedió que eso se empezó a prolongar y la situación no hizo más que empeorar porque, en vez de vaciarse el campo, cada vez se llenó más a raíz de la Segunda Guerra Mundial.

–¿Cuáles fueron sus etapas?

–Se divide en tres partes: la primera fue cuando llegaron todos los republicanos españoles a refugiarse, en la segunda empezaron a entrar otros grupos -los indeseables- y la tercera parte, que fue en 1940, es cuando se llenó con 7.000 judíos alemanes, que acabaron fatal. Los llevaron directamente de allí a los campos de exterminio nazis.

–¿Pasaron muchos aragoneses por Gurs?

–Tenemos dificultad para saber de aragoneses, más allá de descendientes directos, pero hubo muchos. Se quemaron todos los documentos del campo. Los vascos se habían organizado en el exilio y tenían un archivo. El Gobierno vasco lo hizo muy bien, pero hay muy pocos datos del resto.

–¿Y qué relación guardó con la estación de Canfranc?

–Canfranc en realidad juega un papel importante en la historia más tarde porque sirvió como puerta de escape para judíos, exiliados y otros represaliados para huir de los nazis. En la etapa de la que estamos hablando se cerraron sus vías por la Guerra Civil y se tapiaron todos los túneles que podían dar el acceso a la libertad. El punto fundamental es simbólico porque recientemente han aprobado el proyecto por el que la estación de Canfranc se va a convertir en puerta del Camino de Santiago. A mí me pareció interesante relacionar que, curiosamente, entre Francia y España, el Camino de Santiago es lo que une. Fue como un puesto de vigía de las fronteras.

–¿Es un campo más olvidado que otros, como Auschwitz?

–En Polonia no han querido olvidar. Aquí no queda nada, solamente queda naturaleza, alguna barraca que ha reconstruido la asociación y los pocos archivos que quedan; enseguida se decidió poner tierra de por medio. Se plantaron árboles para olvidar.

–¿Querían los supervivientes que se conociera lo que ocurrió?

–Sí, tenían ganas de contar lo que se vivió. Fue gracias a ellos que sentí la necesidad de no quedarme solamente en un reportaje.

–¿Cuál es el objetivo de este documental?

—Que llegue a las aulas; me encantaría. Lo he enfocado para que las nuevas generaciones conozcan una historia que no se ha terminado de contar.