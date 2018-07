«Ha sido un error incluir un filtro político en la participación ciudadana»

<b>–Tras dos años de presupuestos participativos, la principal conclusión parece ser que la gente no se implica.

</b>–El tanto por cierto de participación es un indicador que dice que solo un 1% se implica en decidir el destino de una cuantía. Hasta ahora había talleres y se hablaba del contenido, no de la gente que acudía. La expectativa de que se fuera a participar masivamente no era ajustada. Los cambios son lentos, la gente no está acostumbrada. Lo que sí tenemos es un tejido social y vecinal acostumbrado e implicado.

<b>–Que se queja de que cada vez tienen menos peso.

</b>–Lo que queremos es ampliar la participación sin restar. Es algo complementario. Los órganos habituales son necesarios, el tejido social que conoce muy bien las realidades de los barrios es necesario, pero hay mucha gente que no se siente vinculada y que queremos que también participe en la ciudad y que tenga vías y eso lo ofrecen las nuevas tecnologías.

<b>–¿El proceso de presupuestos participativos era demasiado ambicioso?

</b>– Sí, pero en lo que respecta a cambiar la dinámica del ayuntamiento y del ciudadano. El punto que no ha funcionado y por el que decidimos dividir las votaciones es el de las valoraciones técnicas y la ratificación de propuestas, es decir, la interacción de los técnicos con la ciudadanía. Este cambio no se ha dado y hay que ver qué ha fallado para mejorarlo. Es un cambio de cultura tan grande que quizá el fallo ha sido pensar que en un año o dos podía pasar.

<b>–¿Se arrepiente de algo?

</b>–No, no me arrepiento en absoluto porque creo que esto es un camino sin retorno y las cosas que no mejoren, aunque me lleve yo las críticas ahora, lo irán haciendo.

–<b>Unanimidad, pero con mucha crítica</b>.

–Sí, y cuando iban las cosas bien y mal porque es un proceso ambicioso y saben que la ciudadanía los quiere y por eso hay una crítica excesiva, al margen que haya cosas que se tengan que debatir y cambiar. Ha habido un excesivo celo en mirar cada pequeña cosa y tildar de fracaso.

<b>–¿Un 0,92% de participación no es un fracaso?

</b>Yo no lo tildo de fracaso. Hay cosas que mejorar. Que la participación haya bajado respecto de la fase de apoyos o la edición anterior no es una buena noticia y es un indicador de que algo hay que revisar. Se necesita cambiar la cultura administrativa que implican una interacción con la ciudad y también la culura de la participación en general.

<b>– Y el Gobierno, ¿que responsabilidad asume?</b>

Admitimos que la valoración técnica no ha funcionado y que se ha generado frustración y enfado. Igual los plazos no eran suficientes y tenemos que abordarlo. Tenemos que encauzar más las expectativas e invertir más en pedagogía.

<b>– Las juntas han reclamado más poder de decisión.

</b>–Han tenido más peso en este proceso que en cualquier otro y que en otras ciudades. La ratificación de las juntas de distrito no se produce en ningún otro lugar, igual que las de ciudad en la comisión de Participación por parte de los grupos.Se hizo bajo el riesgo de incorporar un filtro político en un proceso que no es político.

<b>–La mayoría de propuestas piden arreglar aceras, calzadas, parques... ¿Qué conclusión saca el Gobierno sobre el estado de la ciudad? La imagen global que se extrae es que Zaragoza necesita una gran actuación.</b>

–Sí, pero también hay muchas peticiones de parques infantiles, zonas de ejercicio para mayores, mejora de solares… son cosas que hacen ver que la gente quiere utilizar más la calle.

<b>–¿Cómo salvarán las propuestas de ciudad?

</b>–Hemos pedido a los grupos que motiven por qué no las han ratificado, y estudiaremos si procede una modificación. Si esto no pasa, los políticos tendrán que decidir, asumir la responsabilidad y las consecuencias. Si no se ratifican no se pueden votar.

<b>–Se les ha criticado por firmar convenios con entidades de las que proceden, como Azofra o el Luis Buñuel.

</b>–Venimos de un mundo asociativo y hasta ahora eso era nuevo. Se puede trazar nuestra vinculación de una manera u otra, pero eso no invalida que las personas que siguen en esas asociaciones sigan desarrollando sus actuaciones. Acusar de falta de transparencia por eso es jugar con los términos.

<b>–Mucha transparencia y participación, pero se cargaron la proporcionalidad en las sociedades municipales.

</b>–(Ríe) No tiene nada que ver. El Gobierno tiene el mandato de sacar adelante la gestión y así lo contempla la Ley de Capitalidad y ante el bloque se tomó esa decisión que no tiene nada que ver con que no se deje participar a los partidos.

–<b>¿Qué van a hacer con el rastro?

</b>–Es un tema de ciudad interesante y complejo donde entran en juego la perspectiva social, de seguridad, de dinamización comercial y desde ahí es desde donde lo hemos estado enfocando. Entre las peticiones estaba la de cambiar de ubicación los miércoles y en el estudio ha saltado el nerviosismo y preocupación. Se tomarán decisiones en el Consejo de Ciudad.

<b>–¿Se quiere sacar la venta ambulante para acabar con la ilegal o se trata de una compensación a los que pagan por su puesto?

</b>–Todo tiene relación y se está estudiando globalmente.

<b>–¿Se dio la orden a la Policía Local de no intervenir con la venta ilegal?</b>

–No. No ha dejado de haber intervención policial, la organización y las unidades que lo hacen es otra cosa.

<b>–¿Pero sí que se ha dicho que no vaya la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO)?

</b>–Lo que se ha hecho ha sido reforzar su trabajo más preventivo. Se planteó que la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC) y el Sector 3 se encarguen del rastro.

<b>–Esta es de sí o no. ¿Volverá a presentarse?

</b>–Esta es de no decir ni sí ni no. Hay unas primarias y hay que evaluar todo el trabajo y la idoneidad de una continuidad. No depende de mí ni quiero que sea así.