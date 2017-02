«Hay dos PP, el de Zaragoza es más humano que el regional»

El PP suspendió cautelarmente de militancia a Marisol Aured, después de que se abriera juicio oral contra ella por un contrato de basuras que firmó en su época como alcaldesa de La Muela. Ella proclama su inocencia y asegura en una entrevista con EL PERIÓDICO, que todo es una «persecución» de su sucesor en el cargo, Adrián Tello, de Chunta Aragonesista. Su nombre está ligado a la operación Molinos –la mayor trama de corrupción urbanística enjuiciada hasta la fecha en Aragón– no porque participara, sino porque fue la denunciante principal

– El viernes le comunicó el comité de garantías del PP de Aragón que dejaba provisionalmente de ser militante. ¿Sorprendida?

– La verdad que sí. Entiendo que está dentro de los estatutos, pero creo que las formas deberían haber sido otras, no una mera comunicación por carta. Se me tenía que haber advertido antes.

– ¿Nadie del PP le ha llamado?

– No. Tuve la visita de unos diputados provinciales días antes. Vinieron a sensibilizarse con la situación que tenía. Mi reproche es al PP regional, llevo militando en este partido desde el 2001 y he hecho mucho por él.

– ¿Considera que la dirección regional no ha tenido trato humano con usted?

– Es obvio, he visto humanidad en la Justicia, en mis vecinos, pero está claro que una parte del PP no lo tiene. Espero que lo discutan en el Congreso Nacional del PP que se celebra en Madrid.

– ¿Hay dos PP en Aragón?

– Sí, no es el mismo el regional que el provincial, no me conocen. El PP de Zaragoza es más cercano y saben los problemas que hay. Su presidente, Luis María Beamonte, me lo ha demostrado hasta la fecha y creo que es el mejor candidato para sustituir a Rudi. En la dirección provincial saben que yo me siento en el banquillo porque CHA quiere ganar en la Justicia lo que no consiguen en las urnas. Ahora La Muela está estancanda, pero han recuperado el pan y circo de Mariví Pinilla con los grandes desfiles de Reyes o las chocolatadas. No hay dinero para fastos.

– ¿Se ha puesto usted en contacto con alguien del partido?

– No, voy a dejar que pase el fin de semana y depués ya hablaré con quien tenga que hacerlo

. – ¿Cómo van a ser las relaciones con el PP a partir de ahora? – A mí no me han retirado el acta del PP, seguiré estando ahí como simpatizante.

– ¿Seguirá de portavoz del PP en La Muela? Lo digo porque este lunes hay un pleno en el que toda la corporación municipal va a exigir su dimisión...

– Seguirá todo igual. Seguiré siendo la portavoz del PP porque así lo han decidido mis compañeros del grupo. Aunque intenten callarme con causas judiciales, no van a evitar que hagamos oposición. Entiendo que mi situación ahora es como la de tantos otros concejales o diputados que no se han afiliado nunca a un partido y que lo representan en las instituciones. Mis compañeros creen en mi inocencia y me van a defender hasta el final. – Es decir, mantendrá también su acta y no se irá al grupo mixto.

– La lista más votada en las últimas elecciones fue la que encabecé yo por el Partido Popular. No estaré tan mal vista por mis vecinos que aprobaron una gestión que rebajó los 33 millones de deuda en la era Mariví Pinilla a los 14 millones que dejé yo. Solo en cuatro años.

– Ante su enrocamiento, ¿no espera algún tipo de represalia por parte del PP?

–Esperemos que no. Mi vida política no va a acabar aquí, saldré inocente, no podrán inhabilitarme y volveré a ser admitida como militante en el Partido Popular. Estoy segura de ello. El juez o la jueza que me juzgue se leerá toda la información, no solo la documentación sesgada ofrecida por el denunciante que solo ha buscado defenestrarme.

– ¿No empeora la imagen del PP?

– No. Mis vecinos saben que no hay dos Marisoles, que solo está la que un día dijo basta porque no podía ver tanta corrupción en el lugar en el que nací. No podía mirar para otro lado como hicieron otros.

– ¿Ha intentado hablar alguna vez con Tello? ¿Qué le diría?

– No ha querido hablar conmigo. Pues algo tan sencillo como que es muy curioso que el equipo de gobierno solicita mi dimisión, pero mantiene como secretario municipal a Luis Ruiz Martínez, que fue condenado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios en el caso La Muela. Que vigile a quien tiene a lado.

– ¿Ese secretario también estaba cuando usted gobernaba en La Muela?

– Sí, pedí a la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas que lo sustituyeran y lo mandaran a otro lugar porque estaba bajo sospecha en la operación Molinos, pero lo denegaron. – Sin embargo, la única que se sentará en el banquillo próximamente es usted.

– En estos casos siempre el responsable de todo es el alcalde, pero ni secretaría ni intervención tiene la culpa de nada. Cuando el tema del contrato de basuras por el que se me acusa, yo pedí ayuda a los abogados y demás responsables, no tomé yo la decisión por mí misma.

– ¿No prevaricó entonces?

– En absoluto, de eso estoy muy segura. De hecho, el nuevo contrato de basuras ahorró dinero al ayuntamiento. También invito a que miren mi patrimonio, que analicen si aumentó cuando fui alcaldesa, todo lo contrario. Lo que tengo es por mi trabajo y por el de mis padres fallecidos, nada más

. – Usted ha pasado de ser una denunciante a estar denunciada. ¿Le ha compensado seguir en política?

– Sí que compensa. No todo es dinero o poder. Tengo fe y soy practicante, no tendría la conciencia tranquila de quedarme como una mera denunciante, sino de luchar desde mis principios por una La Muela mejor. – ¿Denunció por ello o detrás había intencionalidad de echar a Mariví Pinilla de la Alcaldía para quedarse usted? – En absoluto. Cumplí mis convicciones. Yo gané unas elecciones, hice enemigos poderosos y la gente supo que era la denunciante cuando ya había tomado el bastón de mando.