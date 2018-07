Híjar viaja hasta Palestina para estrechar lazos de cooperación

El concejal de Deportes y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, viajó ayer con otros ocho cargos de distintas administraciones del país, pertenecientes a las llamadas formaciones del cambio, a Cisjordania (incluido Jerusalén Este) para conocer la realidad que vive la población palestina en este enclave. Lo harán gracias a una serie de encuentros con representantes de la sociedad civil y organizaciones palestinas que se desarrollarán desde hoy y hasta el próximo sábado.

El viaje se enmarca dentro del trabajo conjunto que desarrollan la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y las instituciones públicas. Entre los objetivos de esta visita se encuentra establecer lazos de cooperación, tanto con la red de autoridades locales de Palestina –para lo que se visitarán los ayuntamientos de Hebrón y Belén– como de la sociedad civil que vive en el territorio ocupado por Israel. Este último aspecto lo desarrollarán mediante la participación en la conferencia Building institutional solidarity from the Spanish state to Palestine.

Otro de los fines del viaje a este enclave de Oriente Medio pasará por impulsar y fortalecer la campaña de Espacios Libres de Apartheid Israelí con instituciones públicas, la cual puede materializarse gracias a la organización de actos o eventos de sensibilización, educativos y culturales;, de manera que promuevan la aprobación de mociones en este sentido o promocionen el conocimiento de la cultura y el arte palestinos. Híjar, muy comprometido con la causa Palestina, es quien se desplaza en esta ocasión. La concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, visitó Tinduf, en Argelia, en el 2016 con otros tres ediles de CHA, PSOE y Cs.

La delegación la completan Jaume Asens, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Neus Fàbregas, concejala del Ayuntamiento de Valencia, Adrián Martinez de Pinillos, concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Mario de la Ossa, concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo, Joan Coma, concejal del Ayuntamiento de Vic, Susanna Segovia, diputada del Parlament de Catalunya y Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de la Asamblea de Madrid.

Fuentes municipales explicaron que los costes de este viaje se pagan a cargo de la partida de gastos de representación de la corporación, «que se harán públicos, como todas las facturas del ayuntamiento, en su tiempo y forma oportunos».

Las mismas fuentes destacaron que Palestina es un destino «muy importante» en las acciones de cooperación al desarrollo que realiza el consistorio zaragozano. Además, recordaron que la capital aragonesa está hermanada con Belén, ciudad donde se mantendrá una reunión.

La Rescop se define como «una estructura de trabajo abierta y flexible» compuesta por organizaciones de todo el Estado.