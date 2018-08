Un histórico atracador se fuga por la noche de la cárcel de Zuera

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Joder otro problema más, esta claro no se puede confiar lo más mínimo ,por que a la mínima te la juegan. Pero esta claro que el protocolo con los presos necesita de más control para esto no pueda suceder. Esperemos que no haga ninguna fechoría y que lo pillén pronto.