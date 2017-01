Una hoguera reivindicativa

Ni el frío, ni el cierzo impidieron que los vecinos del barrio zaragozano de Torrero encendieran su tradicional hoguera en honor a san Antón. Mientras que los niños más atrevidos se acercaban al fuego más de lo que sus padres querían, los mayores, ayudaban a preparar la merienda y, de paso, se calentaban un poco las manos. «Estoy helada, voy a acercarme a ver si entro en calor», comentaban una vecina. La asociación Venecia lleva 43 años celebrando esta tradición que consideran «una gran oportunidad para juntarse y pasar un rato agradable».

Como en años anteriores, el encendido de la hoguera tuvo una parte importante de reivindicación y crítica. Así es cómo a la luz del fuego podía leerse una gran pancarta que rezaba No especulación. No vial. Con este mensaje, hicieron referencia a la superficie comercial que está previsto que se construya en el terreno del antiguo colegio Lestonnac. «Todo este espacio perteneció a un grupo de religiosas que decidió venderlo para inaugurar una colegio bilingüe. Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto y en una Comisión de Urbanismo del ayuntamiento, se decidió cambiar su uso. Así es como dejó de ser un terreno educativo y se convirtió en terciario», explicó Joaquín Salvador, presidente de la asociación. A pesar de la fuerte oposición vecinal, PP, PSOE y C´s votaron a favor de este cambio que, según Salvador, «afectará de manera negativa al comercio de proximidad del barrio». Asimismo, el proyecto incluye la construcción de un vial para conectar este espacio comercial con la Ronda Hispanidad a través del pinar. «Lo que quieren conseguir es un acceso más fácil para los coches. El problema es que para eso tendrán que talar parte de los pinos», se lamentó Salvador.

La mercería de Alicia Acebes es uno de los comercios que verá afectada su actividad por la nueva construcción. Se trata de un negocio familiar que lleva funcionando más de 70 años. La asociación quiso reconocer ayer su «gran labor» entregándole la popular Llave de la república. «Recibir este premio es un honor porque significa que los vecinos confían en mi negocio y valoran lo que hago cada día», explicó Acebes.