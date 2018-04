Hundimiento de un tramo de la carretera en el Monrepós

Las intensas lluvias que han caído sobre Aragón durante las últimas horas están provocando diversas incidencias en pueblos y ciudades de la comunidad.

Abrimos un hilo en directo para informar sobre las últimas novedades.

--------------------------------------------------------------------------------

14.33 Alerta en Navarra por la crecida del río Ebro

Las precipitaciones de los últimos días han puesto en alerta a los vecinos de la ribera del Ebro, que siguen expectantes el comportamiento del río ante la lluvia, que no deja de caer. El Gobierno de Navarra mantiene la situación de emergencia por inundaciones, en fase I, y pide especial precaución a la ciudadanía en la zona de la ribera, en donde está centrando los esfuerzos.

14.29

El alcalde de Novillas, José Ayesa, ha advertido de que "cada vez tenemos más riesgo de que el río invada el pueblo y estamos con uñas y dientes trabajando, pero es muy peligroso" dado que los terraplenes llevan "muchas horas muy mojados". En esta localidad, el Ebro alcanza una altura superior a los ocho metros, "pero llevamos 14 o 15 horas con la misma altura, porque en la zona de Navarra se han reventado varios terraplenes" y eso permitirá laminar algo la avenida.

14.27

En Pradilla de Ebro ya se encuentran "evacuando a las personas mayores que tienen que ir a residencias", según ha detallado su alcalde, Luis Eduardo Moncín, a Europa Press. Asimismo, se están levantando más las motas porque "los caudales son superiores a los de 2015". "Si los caudales son los que nos dicen, habría que evacuar esta noche o cuando llegue la punta", si bien de momento los vecinos miran con preocupación al Ebro confiando en que la situación mejore. En este municipio se está recurriendo a la zona inundable y si hiciera falta se rompería alguna mota para dejar pasar el agua y "que haga de colchón" para evitar daños en infraestructuras agrícolas, caminos y acequias, ha comentado.

14.25

La alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, ha explicado que la altura del río "no alcanza los 7,5 metros, aunque la crecida no ha llegado todavía" al pueblo. "Hay muchos campos anegados, pero esperamos que el agua no llegue al interior del pueblo y pase pronto". Salvatierra ha transmitido la preocupación que existe entre los vecinos de Gallur ante la "sensación de tener el mar" dentro del municipio, lo que provoca "miedo y preocupación, como es normal".

14.21

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón ha afirmado hoy que las pérdidas provocadas por las crecidas en los ríos se pueden cuantificar en cerca de 200 millones de euros en cultivos y ganadería y en infraestructuras públicas y de propiedad privada.

13.58

La compañía de autobuses Alosa ha colgado un comunicado en su página web informando de que, con motivo del deslizamiento producido en la carretera en el Puerto de Monrepós, los servicios de línea regular que unen Huesca con Jaca se desviarán por otras carreteras y sufrirán retrasos en sus llegadas de destino.

En concreto, el autobús Zaragoza-Jaca circulará desde Huesca por la A-132 dirección Puente de la Reina continuando hasta Jaca. Los viajeros con destino Sabiñánigo continuarán el trayecto desde Jaca.

Por su parte, el autobús Jaca-Zaragoza iniciará su trayecto en Jaca en dirección a Sabiñánigo. El trayecto Sabiñánigo-Huesca se desarrollará por la carretera A-132 con destino Huesca.

Las paradas Arguis, Hostal de Ipies y Pirenarium quedarán fuera de servicio. Debido a esta situación, la compañía no garantiza los enlaces con ninguna de sus líneas ni con otros medios ni compañías.

13.46

El club deportivo Helios ha advertido de cambios ne sus instalaciones, como el cierre de la piscina cubierta a partir de las 14.00 horas.

Aviso.

Ante la crecida Del Río Ebro y la imposibilidad de acceder a Helios los partidos de fútbol sala de este fin de semana pueden sufrir alteraciones de lugar de juego y hora o directamente su suspensión, estar atentos. #GoBlues #SomosFutsal @cnhelios pic.twitter.com/eqN7OA2vP5 — CNH Fútbol (@CNHeliosFutbol) 13 de abril de 2018

13.19

13.14 Fomento desconoce aún la gravedad de grietas que mantienen cerrado Monrepós.

El Ministerio de Fomento desconoce aún la gravedad del deslizamiento de ladera que ha abierto grandes grietas en la carretera N-330 a su paso por el puerto de Monrepós, que ha sido cerrado al paso de todo tipo de vehículos a la espera de evaluar el alcance de la situación.

13.11

Las máquinas de la Diputación de Zaragoza trabajan para proteger los municipios ribereños de la riada del Ebro. El servicio de Recursos Agrarios ha desplazado tres equipos completos de maquinaria a Boquiñeni, Pradilla y Torres de Berrellén para ayudar a reforzar las defensas existentes o construir nuevas motas provisionales. En total, por ahora se han movilizado dos motoniveladoras, dos retroexcavadoras, una retroexcavadora mixta y ocho camiones.

13.05

El Comité de Seguimiento del Plan municipal de Protección Civil ha decidido esta mañana suspender el rastro de la Almozara, mientras que mantendrá la Maratón Mann-Filter Ciudad de Zaragoza y el el cabaret The Hole.

En el caso de la Maratón, se cambiarán ciertos tramos del recorrido para evitar las zonas inundadas. Por su parte, el cabaret The Hole suspenderá algunas de sus funciones, aunque por el momento se mantiene abierto.

12.40

12.31 El Ayuntamiento de Zaragoza extrema precauciones ante la inminente crecida

Los consejeros de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Alberto Cubero, y de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, han comparecido hoy en una rueda de prensa para informar sobre el despliegue que se va a llevar a cabo desde Bomberos, Policía Local y el resto de servicios municipales para paliar los efectos de esta avenida, previsiblemente de carácter extraordinario, en la capital aragonesa.

Los representantes municipales han informado de que todo apunta a que la crecida seguirá un patrón muy similar a la vivida en el 2015, por lo que van a intensificar las actuaciones en la zona de la Z-30 y el meandro de Ranillas.

De hecho, el parque del Agua, donde se encontraba un grupo de scouts, ya ha sido desalojado y durante este fin de semana no se programará ningún evento en esta zona. Precisamente, es en los barrios rurales en los que se espera que haya mayores afecciones por lo que la Policía Local ya está recorriendo algunas zonas de riesgo para informar a los vecinos e inspeccionar los caminos.

La noche del miércoles al jueves ya se desalojaron algunas urbanizaciones en barrios rurales y esta misma noche se han tomado las mismas medidas en tres bloques residenciales de Movera, han informado desde el ayuntamiento.

"Hay cuestiones que son inevitables, como que Alfocea quede incomunicado. Es inevitable que los ríos crezcan pero vamos a intentar tomar todas las medidas posibles de seguridad", ha manifestado Cubero, quien ha apuntado que debido a los diferentes torrentes que llegan al Ebro es difícil estimar la magnitud de la crecida.

En estos momentos están tomando como referencia el caudal ahora mismo en Castejón (Navarra) de 2.700 metros cúbicos por segundo, similar al que había en la crecida del 2.015.

Asimismo, ha recordado las recomendaciones de protección civil de no acercarse a la ribera del Ebro durante la crecida ni aparcar en las inmediaciones y ha pedido a los vecinos de la Almozara y el Actur que no mantengan sus coches en los garajes.

12.29

Los bomberos de Zaragoza han pedido a los habitantes de la ciudad que vacíen los bajos y trasteros, ya que estiman que la crecida alcanzará niveles similares a la de 2015.

12.23 La avenida del río supera lo previsto en Castejón con la rotura de una mota

Lo que ayer sufrimos por aquí ahora baja para abajo, en este vídeo se observa hasta donde llegó el agua casi hasta la parte alta del columpio #Castejón #crecidaEbro #AlertaInundacionesNA pic.twitter.com/3vYy0X6Ayw — OSKAR (@OskarZabu) 13 de abril de 2018

El alcalde de Castejón, David Álvarez, ha indicado que la rotura de una mota o dique de contención por la punta de caudal del río Ebro a su paso por la localidad podría superar las afecciones previstas, aunque ha valorado que tras el paso de la avenida "el nivel del caudal ya está bajando".

En declaraciones a Efe Álvarez ha señalado que las expectativas de las inundaciones por la crecida del río Ebro "se han superado", y ha explicado que está siguiendo la evolución del curso de las inundaciones a pie de carretera en la confluencia de la N-113 y el acceso a la autopista AP-15 junto a efectivos de Policía Foral, Policía Local de Castejón y Guardia Civil.

El alcalde de Castejón, localidad en la que se ha producido la rotura de una mota del río debido a la fuerza del caudal, ha señalado que en un principio el pico de crecida en Castejón estaba previsto para las 3:45 de la madrugada, aunque SOS Navarra ha dado aviso de un cambio en las previsiones.

"En principio se estimaba que el caudal alcanzase los 2.500 metros cúbicos por segundo pero lo cierto es que el pico de la crecida ha llegado a los 2.800 metros cúbicos por segundo", ha subrayado Álvarez.

Ha detallado además que el nivel actual del río es de 7,8 metros y que, de momento, se mantiene cortada la N-113 y también un carril de la AP-15, y de forma gráfica ha dicho sobre la N-113 que la vía es ahora "una auténtica piscina".

"Debido a este incremento las afectaciones y el impacto van a ser mayores de las esperadas. Lo positivo ahora mismo es que parece que la crecida ya está de bajada pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona la situación", ha añadido.

12.14

Un tramo de la carretera N-330 en el Monrepós se ha hundido debido al deslizamiento de una ladera que ya había provocado grietas de considerable tamaño en la calzada.

Se está dando paso alternativo por la A-134.

12.00

La punta del máximo caudal del Ebro, crecido por las lluvias de los últimos días y el desembalse de varios pantanos, retrasa varias horas su llegada a Tudela, aunque deja varias carreteras cortadas en su avance por la Ribera.

Según ha informado el Ayuntamiento de Tudela, pese a que inicialmente se había previsto la avenida a las 8:00 horas, finalmente se espera a partir de las 15.00 horas, y "podría dejar efectos iguales o superiores a la crecida de 2015", subrayan en una nota.

Por lo pronto, ha sido cortada la Carretera del Cristo a la altura del edificio de la obra y la Calle Portal con Fosal, señalan para aconsejar evacuar la zona de la Mejana, mantenerse lejos de la orilla del río y seguir las indicaciones de los encargados del operativo.

Por otra parte, la Policía foral ha cortado en las últimas horas uno de los carriles de la AP15 desde el área de Servicio de Valtierra, en sentido sur, por el desbordamiento del río Ebro, mientras permanecen cerradas tres carreteras de la red secundaria en la zona de Tudela, además de cuatro en la zona de Tafalla, entre ellas la NA-115 en Peralta, el acceso a Milagro por la NA-8713 y la N-113 Pamplona-Madrid en el kilómetro 75.

Además, el deslizamiento de un talud ha obligado a cortar la A-21, Autovía del Pirineo, desde el kilómetro 51,600 hasta el 50,600, según el Gobierno de Navarra, que también ha anunciado la suspensión de forma preventiva de las clases hoy en el colegio de Funes.

En cuanto al aforo de los ríos, la página del Gobierno foral que recoge sus datos señala que a las 10:20 horas había dos puntos en Alerta, con el Arga a su paso por Funes con 833,20 metros cúbicos por segundo y 5,78 metros de profundidad, y el Ebro a su paso por Castejón con 2.682 metros cúbicos por segundo y 7,76 metros de altura.

11:48

El Ayuntamiento de Sobradiel convoca una reunión.

Por la alcaldía y Ayuntamiento de sobradiel se convoca a todos los vecinos que puedan asistir que a las 13h habrá una reunión informativa en el pabellón municipal para informar acerca de la situación planteada por la crecida del río Ebro. — @sobradiel (@ayuntasobradiel) 13 de abril de 2018

11.34

La aparición de las grandes grietas en la calzada en la carretera N-330, en lo alto del puerto del Monrepós, han obligado a prohibir el trafico a todo tipo de vehículos, informan desde la Guardia Civil.

En torno a las nueve de la mañana de hoy, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), se han detectado la aparición de unas profundas grietas en el kilómetro 602 de la N-330, al parecer debido al deslizamiento de una ladera por las nevadas y lluvias de los últimos días .

En ese momento se ha dado paso alternativo, pero dada la magnitud de las grietas, a las 10.30 horas se ha decretado la prohibición del paso de vehículos pesados y solo se permitía el tráfico de coches.

Hace unos minutos la Guardia Civil ha decidido cortar totalmente la carreta al tráfico de todo tipo de vehículos.

Como ruta alternativa se establece la A-132 (Huesca-Puente la Reina por Ayerbe).

La DGT precisa que la calzada está "bastante mal" y que por eso la previsión para su arreglo es a largo plazo.

11.30

Increíbles vistas aéreas de la crecida del Ebro.

11.16

Desalojan una residencia de ancianos en Monzalbarba debido a la crecida del río Ebro.

11.05

La compañía eléctrica Endesa ha restablecido la electricidad en el barrio del Actur de Zaragoza donde entre las 6.00 y las 10.00 de la mañana han permanecido sin suministro unos 2.800 clientes localizados en el entorno de las calles Pablo Ruiz Picasso y María Zambrano.

11.03

Así se encuentra el Galacho de Juslibol (Agencia de Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza):

11.01

El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda precaución en las inmediaciones del Ebro

⚠Sabemos que es muy llamativo admirar el Ebro con ese caudal, pero ¡OJO!, puede ser muy peligroso. Si te acercas a las riberas hazlo con precaución y sigue instrucciones de los Cuerpos de Seguridad.

Consulta aquí las medidas de protección recomendadas > https://t.co/8mFxCTIqPt — AyuntamientoZaragoza (@zaragoza_es) 13 de abril de 2018

10.57

Se han desalojado tres urbanizaciones de Movera. También se ha cerrado el Parque del Agua.

10.55

Los ciudadanos se hacen eco de la situación actual del Ebro

10. 38

El Río Ebro continúa creciendo en Gallur. El Ayuntamiento ha colocado una mota para reforzar las medidas de seguridad y prevenir que el agua llegue hasta las viviendas.

Por otra parte, los técnicos continúan valorando las viviendas desalojadas por el desprendimiento de ayer.

10.23

El río Aguas Vivas pasa crecido por Almonacid de la Cuba.

10.21

El río Jalón inundaba ayer las calles de Calatorao.

Ayuntamiento de Calatorao

10.15

Seis tramos de la cuenca hidrográfica del Ebro se encuentran en alerta por crecidas de los cauces, que en el caso de Castejón en Navarra es de carácter extraordinario y que en Aragón ha obligado a movilizar a todos los efectivos de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

10.03

El corrimiento de una ladera en el puerto del Monrepós ha ocasionado varias grietas de considerables dimensiones en la N-330, entre los kilómetros 603 y 604. Según fuentes de la DGT, se ha desviado la circulación por un paso alternativo.

9.50

Hallan el cadáver del pastor desaparecido anoche en Codos. El cadáver ha aparecido a unos dos kilómetros aguas arriba de Codos, en las inmediaciones del punto en el que al parecer estaba cruzando el río Grío con su rebaño.

9.25

Los zaragozanos residentes en el barrio del Actur han despertado esta mañana sin agua ni luz debido a un apagón que, al parecer, se ha debido a que la crecida del Ebro ha alcanzado la central de Endesa.

9.00

Continúa la búsqueda del pastor desaparecido anoche en Codos. El hombre fue dado por desaparecido ayer después de que una vecina diese la voz de alarma al ver que varias ovejas bajaban arrastradas por la corriente del río Grío, que en los últimos días ha experimentado una fuerte crecida debido a las fuertes lluvias que han afectado a las sierras del Sistema Ibérico en la provincia de Zaragoza.