La Iglesia asegura no tener «nada que ocultar» de su patrimonio

Las seis diócesis que conforman la Iglesia en Aragón aseguran estar tranquilas ante el anuncio del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de publicar un listado de todos los bienes inscritos en el registro de la propiedad por parte de esta institución religiosa. A diferencia de la Conferencia Episcopal Española que no quiso entrar en valoraciones, señalan que «no tienen nada que ocultar», si bien admiten que no tienen una relación patrimonial a nivel global de la comunidad autónoma. No obstante, el Ministerio de Justicia tendrá que estudiar la manera de hacerlo sin violar la Ley de Protección de Datos y la Ley Hipotecaria, la Iglesia «no tiene nada que ocultar».

Desde la Iglesia aragonesa resaltan que la inmatriculación de los bienes es «un derecho que existe fuera del mismo porque todo lo que es de uno se puede registrar». «Reconocemos que muchas diócesis no habían ido al registro porque consideraban como suyos las propiedades que utilizaban», destacan en relación al aumento de inmatriculaciones que hubo tras el cambio legislativo del popular Aznar en 1998.

Explican, al igual que ya manifestó la Conferencia Episcopal Española, que el proceso de inmatriculación por certificación «no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien. El acto de registrar no concede la propiedad simplemente la registra». «Los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general y, por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculación por certificación previstos en la ley (y que dejaron de ser operativos en 2015), lo único que se procuró es dejar constancia de una realidad que es anterior al propio acto de registrarla», aseveran.

Otra cuestión que quieren destacar es que los tribunales «han dado la razón a la Iglesia», después de que el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) reclamara la anulación de la inmatriculación de La Seo y La Magdalena. Asimismo, La Dirección General de Patrimonio del Estado estimó el pasado mes de marzo que no existe duda legal alguna sobre la titularidad de cuatro templos zaragozanos que estaban que estaba en entredicho. Aclaró que la Seo, La Magdalena y Santiago el Mayor pertenece a la archidiócesis de Zaragoza y que san Juan de los Panetes al propio Estado.

or otro lado, desde la Iglesia aragonesa quieren remarcar que los bienes inscritos en propiedad de esta institución aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y por supuesto, económica «muy relevante». Según un estudio publicado por la consultora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aportan a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB).