Ikea se olvida de los pueblos

Los anuncios publicitarios de Ikea tienen impacto en una parte considerable de la población residente en el país en el que se lanzan. El último publicado en España, hace tan solo un par de días, tiene como objetivo principal hacerse eco de una campaña cuyo eslogan lleva varios años recorriendo la península: Teruel existe. Con la frase («Si alguien les entiende es Ikea: cada año lanzamos más de 2.000 novedades, pero para mucha gente no existen»), unida al estilo fresco que caracteriza a sus anuncios, el gigante sueco se centra en la provincia turolense… o mejor dicho, en la capital.

Y es que el nuevo spot publicitario, que ya acumulaba 57.000 visualizaciones y ocupaba el undécimo puesto en tendencias de YouTube un día después de su lanzamiento, no ha dejado completamente satisfecho a todo el mundo. La Ruta del Tambor y Bombo, compuesta por representantes de los municipios turolenses de Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén, emitió un comunicado firmado por su presidente, Segundo Bordonaba. En él, aunque insisten en que en absoluto rechazan el anuncio porque «es muy positivo para Teruel», alegan que no es solo la capital, sino que Teruel también son «todos sus pueblos, la mayoría abandonados a su suerte y con una carencia de servicios cada vez mayor». Así, consideran que se da una imagen que no corresponde con la realidad, porque «la Ruta del Tambor y Bombo también existe».

Estiman que «no se ha tenido en cuenta a la asociación para nada». Y Bordonaba añadió que «bastaba una llamada telefónica» para informar a la asociación de que se iba a realizar algo así. A la vez, lamentó «las maneras tanto de Ikea como de los responsables del anuncio». Y es que, como se puede observar, también es imposible grabar un anuncio a gusto de todos.