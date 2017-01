Inquietud por los plazos para construir los nuevos colegios

La inquietud comienza a apoderarse de las familias de los niños que deben comenzar el próximo curso en los colegios cuya apertura está fijada para el mes de septiembre. Porque, a menos de nueve meses del inicio del curso, no solo no han comenzado las obras sino que ni siquiera se han licitado debido a la falta de presupuestos en la comunidad. La edificación de estos centros, así como de otras infraestructuras está supeditada a la aprobación de las cuentas, lo que obliga a esperar a los afectados, que, aunque prefieren no hacer pública su preocupación, admiten que el paso de los días aumenta esa incertidumbre.

De momento, no se han encendido las luces de alarma, a expensas de que, finalmente, haya un acuerdo que permita ejecutar ese presupuesto. En el borrador, Educación ha previsto un gasto de 29.3 millones de euros para la construcción de siete infraestructuras educativas nuevas --CEIP Pedrola, centros integrados Parque Venecia, Arcosur y Valdespartera III, el IES Villanueva de Gállego, el colegio Las Anejas (Teruel) y el de Binéfar.

En todo caso, fuentes del Departamento de Educación aseguraron ayer a este diario que «todo está preparado para que cuando se aprueben los presupuestos, se actúe». La Administración reconoce tener conocimiento de la «incertidumbre» que está creando la falta de unos presupuestos aprobados, pero lanza un mensaje tranquilizador. «Los proyectos se licitarán por procedimiento de urgencia, lo que acelerará un poco el proceso».

Los proyectos de Arcosur, Parque Venecia y Valdespartera 3 están ya redactados. «La intención es iniciar el expediente de tramitación cuanto antes, pero esto solo puede ser cuando el presupuesto esté aprobado», apuntan.

El departamento ha mantenido reuniones periódicas con vecinos y familias. La próxima semana habrá más.