Interpeñas acuerda trasladar su carpa al Parque de Atracciones

La carpa de Interpeñas podría encontrar su ubicación este año en el Parque de Atracciones. La empresa que gestiona el recinto y la federación de peñas de la ciudad anunciaron ayer un acuerdo que se traduciría en la instalación de la carpa de los peñistas en un espacio de 44.000 metros cuadrados anexo al parque. El alquiler del terreno, que cuenta con unos 10.000 metros asfaltados en los que se colocaría la carpa central, se prolongaría durante siete años, un periodo en el que se irían acometiendo mejoras. Con el acuerdo entre ambas partes, que el nuevo espacio vea la luz dependerá del ayuntamiento, que deberá estudiar la propuesta.

En ese sentido, Interpeñas ya ha encargado el proyecto de urbanización, que incluye espacios familiares y zonas chill out en la zona de arboleda. La tramitación administrativa ha comenzado ya para cumplir los plazos y llegar a las fiestas. Sobre el aforo, estará condicionado por los plazos y puede que sea inferior al de otras ocasiones, aunque esperan ampliarlo en los próximos años. Además, los peñistas tendrán beneficios en las instalaciones del parque.

Su presidente, Braulio Cantera, explicó que, tras perder el concurso para gestionar el espacio de Valdespartera, barajaron más opciones pero que las condiciones del parque y «la continuidad del proyecto para los próximos 7 años» llevó a que se decantaran por esta vía. Además, señaló que las negociaciones han resultado «muy correctas». Su homólogo del Parque de Atracciones, David Morte, destacó la «buena sintonía» entre las partes e informó que fueron ellos los que propusieron a Interpeñas esta solución.

Sobre la posibilidad de la creación de un tercer espacio, el ganador del concurso para gestionar el espacio de Valdespartera, Míchel Pérez, prefirió no hacer declaraciones hasta conocer los pormenores del proyecto.

Desde el ayuntamiento apuntaron que todavía no han recibido ningún proyecto para este espacio y que tampoco se les ha avisado formalmente sobre la propuesta. Consideraron que deberá pasar los informes técnicos pertinentes y recordaron que su ubicación, en los Pinares de Venecia, deberá contemplar aspectos como la movilidad o a las afecciones medioambientales. Sobre un tercer espacio, señalaron que desde la organización para las fiestas, dependiente de Zaragoza Cultural y el grupo de trabajo, no había intención de abrirlo. En ese sentido, recordaron que Interpeñas pertenecía a este grupo y que no manifestaron esta idea.