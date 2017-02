El joven que mató a otro en Ricla aceptaría una condena de 5 años

Buenos dias, estimados;que barato sale matar e iancertero. Creo que no conoceis al autor de los hechos, yo sí, creo que no conoceis a la victima, yo sí, no se tampoco si tenéis o no hijos, yo si, no se si sabéis todo la historia, yo si, nadie tiene derecho aquitar una vida por que sí, pero en defensa propia, creo que sí. Y para terminar, no me alegro de su muerte, pero, tampoco me gustaria ver morir a ningún joven de la localidad a causa de las drogas que vendia el traficante fallecido. Buenos dias majos.