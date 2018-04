Juzgado por abusar de su nieta durante el fútbol

La Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza juzgó ayer a puerta cerrada a un hombre por, supuestamente, abusar sexualmente de su nieta durante dos años, cuando la menor tenía entre 11 y 12. El procesado, Julián R. C., se enfrenta a 6 años de cárcel.

Los hechos denunciados ocurrieron entre los años 2012 y 2013, momento en el que el procesado vivió en el domicilio de su hija junto a la pareja de esta y sus dos nietas menores de edad.

Según la Fiscalía y la abogada de la acusación particular, Carmen Sanz Lagunas, el procesado aprovechaba los momentos en los que ambos veían partidos de fútbol en la televisión situada en la habitación de su abuelo para llevar a cabo los abusos. La menor en todas las ocasiones mostró oposición, si bien, tal y como resaltó, no lo llegó a decir a su madre puesto que la situación familiar no estaba en aquellos momentos en un buen momento. De hecho, ante la creencia de que no le iba a creer, la joven llegó hasta autolesionarse en varias ocasiones. En uno de esos episodios, la víctima se armó de valor y se lo contó a la tutora del colegio.

El procesado, según fuentes consultadas, negó las acusaciones, si bien las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de ARagón (IMLA) aseguraron que el relato de la víctima es plenamante creíble.