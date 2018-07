Juzgados por robarle 800 € a un anciano en un comercio

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza juzgó ayer a dos hombres por, supuestamente, robarle a un anciano 800 euros gracias a la tarjeta de crédito que le habían sustraído anteriormente en un centro de la cadena comercial Mercadona. Se enfrentan a dos años y medio de prisión.

Los dos encausados, Francisco H. V. y Florin C., aseguraron ante la magistrada que ellos no eran los autores de dicho robo y que no había pruebas en su contra. Su abogado, Juan José Serra, incidió en ello y apuntó que ni las cámaras de seguridad del supermercado ni las de los bancos muestran el momento en el que quitaron la cartera a la víctima ni cómo sacaban el dinero de los cajeros. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que hay vídeos que demuestran, al menos, su presencia en el lugar del robo. Según la investigación policial, los encausados recorrieron seis bancos distintos donde extrajeron el dinero.