«La situación en urgencias ha sido peor de lo que esperábamos

—¿Cómo es posible que el 061 tarde 12 horas en atender un servicio?

—No me cabe en la cabeza que se tarde eso. Habría que ver el caso concreto, pero no es lo habitual.

—¿Y una espera de 8 horas en urgencias?

—¿Para qué? ¿para ser atendido? Primero está el triaje para seleccionar a la gente con más gravedad y 4 horas en triaje tampoco me cuadra.

—Pero esas cuatro horas en triaje se han dado estos días.

—Si eso ha pasado, ahí hemos tenido un fallo, hay que reconocerlo. No es normal. Un triaje en 15 o 20 minutos debe estar hecho, a no ser que lleguen cien personas de golpe y hagan cola.

—Sanidad anunció que la gripe era epidemia antes de que empezara la saturación de los servicios. ¿No es posible evitar que pase todos los años lo mismo adoptando medidas con antelación?

—Habíamos hecho una previsión de cómo íbamos a actuar, con una serie de medidas como la disminución del cierre de camas, el refuerzo de los centros de Primaria, que han funcionado bastante bien y hemos cubierto todas las agendas, o un plan con un equipo que dos veces al día valoraba la situación de cada hospital. Hemos ido tomando medidas conforme hacían falta y la verdad es que hasta el 4 o 5 de enero la situación había funcionado relativamente bien, sin un exceso de presión salvo en momento puntuales. Los problemas empiezan el día de Reyes, cuando nos encontramos con un aumento, que nos ha sorprendido, de la necesidad de ingreso, que ha crecido muchísimo. La gravedad de los pacientes ha hecho que, en vez de cifras de ingreso de un 12%, hayamos tenido hasta el 20%. El día 8 abrimos todas las camas disponibles y seguíamos sin poder ingresar a quien lo necesitaba. Ahí se tomó la decisión de suspender intervenciones quirúrgicas de tarde o abrir plantas, como en Barbastro. Ha habido dos o tres momentos difíciles, pero creo que se ha ido respondiendo a tiempo y bien. Si nos comparamos con otras comunidades, creo que no podemos estar descontentos de cómo han funcionando los servicios de urgencias.

—Pero antes de Reyes ya hubo problemas y ya se había anunciado el nivel epidémico. ¿De verdad que no había forma de prevenir eso?

—Es que la gripe no es la causa principal, porque puede colapsar las urgencias, pero no las camas. La tasa de gripe es de 0,2 afectados cada cien ciudadanos. No es una epidemia masiva, el problema es que ha coincidido con procesos de pacientes graves, que no se les puede mandar a casa, y no se puede resolver en un PAC o en un centro de salud. Eso es lo que nos ha pillado por sorpresa. No es una excusa, pero hemos estado al tanto y, conforme a la necesidad, se ha ido respondiendo. Hablamos de un sistema que lleva cinco años sin invertir un duro, con muchos recortes, y que, efectivamente, está menos elástico para responder a estas situaciones.

—¿Está satisfecho de toda la gestión sanitaria de estas semanas entonces?

—Habría preferido que no hubiera pasado esto, pero el problema de urgencias y la sanidad es que a veces las cosas surgen y nadie puede preveerlas. Pido disculpas a los pacientes que se hayan visto afectados por esta situación.

—¿Contento con la gestión de Manuel García Encabo?

—Totalmente. Su gestión no es concretar en estos momentos, sino que son los gerentes de los hospitales y los directores de Primaria quienes tenían una serie de instrucciones. El 061 también se ha reforzado para resolver muchos casos. El problema ha sido la necesidad de tener más camas que las habituales.

—¿Y en el caso del gerente del Salud, Javier Marión?

—También.

—¿No ha habido falta de previsión entonces?

—Creo que no. Sí que, efectivamente, la situación ha sido peor de la que esperábamos.

—Esa sorpresa que se han llevado con más ingresos de los estimados, ¿le hace replantearse cambios para el año que viene?

—Tendremos que ser más precoces a la hora de abrir camas o suspender operaciones. Hacerlo antes, pero un gerente que debe tomar la decisión antes debe tener la seguridad de que va a poder absorber lo que hay.

—¿Se plantea cambios en la gestión de las urgencias?

—Los servicios de urgencias son imprevisibles. En Zaragoza funcionan razonablemente bien. En el Servet tiene una forma de funcionar que viene de los tiempos de Casado, que es lo que creo que dificulta esto, porque se amontonan. En el Clínico, sin embargo, se suben antes a planta. Ahí es donde hay que mirar la forma concreta de funcionar. Es muy importante que las altas que se den sean por la mañana y a tiempo. Hasta hace muy poco, en el Servet esta gestión la hacía un administrativo y ahora ya hay una enfermera, con poder y mando que dirige a la cama libre. Lo que no puedo hacer con los recursos que hay en la comunidad es tener 40 camas vacías, con personal, por si hacen falta. Eso sería malversación de fondos y mala utilización.

—La gente se pregunta por qué se cierran camas.

—Si en vacaciones no se opera, no las puedo tener abiertas con personal. A esta gente hay que darle vacaciones también. Este año hay muchos días, que se juntan a los del año pasado y están sin gastar por parte de los sanitarios. Dar vacaciones en una oficina es muy fácil, porque se cierra y se amontonan los papeles. Pero en un sistema sanitario hay que hacer sustituciones y si la planta no se usa, se debe cerrar. Creo que eso es usar los recursos de forma adecuada.

—Los profesionales insisten en más dotación de personal, por ejemplo, en el hospital Provincial. ¿Está satisfecho con la gestión que se está haciendo allí?

—Yo creo que se le puede dar mejor rendimiento. Está atendiendo menos urgencias que el PAC de Sagasta. El otro día se abrieron allí 30 camas, con enfermeras, y están dando buenos resultados. La gente se debe convencer de que el Provincial está bien y es mucho mejor en instalaciones que el Servet o el Clínico, pero ha tenido una deriva en los últimos 10 años poco clara. Está en el centro, hay que potenciar sus urgencias, y cuando haya necesidad de más personal, se pondrá.