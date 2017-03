«La transparencia es muy necesaria hoy»

Violeta Barba será la primera presidenta de las Cortes en aplicar este reglamento, que previsiblemente se aprobará a final de mes en un pleno de la Cámara. La máxima responsable institucional del Parlamento muestra su «satisfacción» por el trabajo «que han realizado los siete ponentes y sus partidos respectivos» para que, esta vez sí, fuera posible la aprobación de la reforma.

«Han trabajado muchísimo y la valoración no puede ser más positiva. En el Parlamento más fragmentado de la Historia, con siete partidos con ideologías muy diversas y con muchas dificultades, se ha demostrado que cuando hay voluntad de diálogo y responsabilidad se pueden conseguir trabajos tan bien realizados como este, en el que el consenso prevalece y se llega a acuerdos», señala Barba.

Al trabajo de los siete ponentes hay que sumarle también el de la letrada mayor, Carmen Agüeras, que ha participado en las más de 30 reuniones aportando los criterios jurídicos para dar al texto la legalidad necesaria para que pueda salir adelante y prestar asistencia técnica a los miembros de la ponencia, que fue coordinada por el portavoz socialista, Javier Sada.

Para la presidenta de las Cortes, «la reforma del reglamento es una buena noticia por sí misma, y también porque puede servir para que haya acuerdos posteriores en cuestiones importantes». Barba no olvida que, a pesar de que este es año en el que se ha aprobado, «quizá no se habría aprobado la reforma con tanta rapidez si no se hubiera tenido en cuenta el mucho trabajo previo que se realizó en otras legislaturas. De hecho, en la anterior se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, aunque finalmente este decayó».

Preguntada acerca de si considera que las exigencias ciudadanas han forzado que los partidos tengan que esforzarse sobre todo en cuestiones de transparencia, algo a lo que eran reticentes en legislaturas anteriores algunas formaciones, asegura que «cada momento es especial» y no se atreve a aventurar que la transparencia que se recoge en el documento aprobado por los grupos parlamentarios se cumpla. «Esta legislatura, el que más y el que menos han sido muy conscientes de lo necesaria que es hoy en día la transparencia en la vida pública y que hay que trabajar adaptándose a lo que de una u otra forma demanda la ciudadanía».

Barba agradece «todo el trabajo y las ganas que han puesto los diputados».

Las Cortes están en un proceso de readaptación, y con la reforma del reglamento se culmina una parte, que no la única, de la modernización de la Cámara. Una modernización que ya empezó, todo hay que decirlo, durante el mandato de Francisco Pina, que acercó las Cortes a la sociedad a través de diversas exposiciones y actividades y, sobre todo, dotándola de contenido museístico, haciendo que este monumento islámico medieval sea uno de los lugares más visitados de todo Aragón. Posteriormente, la web se dotó de numerosa y abundante información de toda índole. tanto de la actividad parlamentaria como de la situación económica de los diputados y también de la propia institución.

Asimismo, Violeta Barba se ha reunido con los distintos colectivos que trabajan en las Cortes para conocer sus demandas y su situación y emprender las reformas que sean oportunas.

Con el dictamen realizado por la ponencia se pone fin a un largo e intenso debate, y a dos años de trabajo sistemático y un acuerdo definitivo. Pero no es la única ponencia especial que tiene creadas el Parlamento en esta legislatura. Cada una de ellas se reúne con la frecuencia que estima oportuna y elabora sus trabajos. La última en constituirse ha sido única que tiene como objeto el estudio de la financiación local, y hay otras ponencias clásicas y con experiencia de varias legislaturas, como la del Sáhara, que vela por los derechos humanos en este lugar.