Lambán acudirá mañana a Sijena para ver los bienes devueltos desde Lérida

El presidente de Aragón, Javier Lambán, acudirá mañana a Villanueva de Sijena para ver en el monasterio de la localidad oscense las 43 piezas artísticas que han sido devueltas hoy desde el Museo Diocesano de Lleida.

Así consta en la agenda del Gobierno de Aragón y lo ha confirmado hoy la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, en declaraciones a los medios una vez ha llegado a Villanueva de Sijena el camión con las piezas del patrimonio histórico y artístico.

Piezas que al final han sido 43 y no 44, ya que un lienzo que data del siglo XVIII no se ha encontrado en el Museo ilerdense, y como ha apuntado el director general de Cultura del Ejecutivo de Aragón, Nacho Escuín, el personal del centro no ha podido concretar el paradero.

El calendario que se iniciará mañana mismo con la visita del presidente de Aragón continuará con la redacción de los informes que describan el estado en que se encuentran las 43 piezas, que son de diverso tipo: cajas sepulcrales, lienzos y tablas policromadas, entre otras clases.

Los informes servirán para calibrar el grado de deterioro que presentan algunas piezas, algunas de ellas "muy afectadas", en palabras del director general de Cultura.

Con todo, el Gobierno de Aragón ha dejado claro que no se aparta de su proyecto de configurar un museo en Villanueva de Sijena, cuyo plan director ya está sobre la mesa y por el que hasta la fecha se han invertido más de 500.000 euros, ha precisado la consejera.

Ese importe ha servido para ultimar las salas de exposición y la rehabilitación de la sala capitular del monasterio del municipio de Huesca.

Pérez ha destacado que la administración aragonesa seguirá invirtiendo para conseguir que los ciudadanos disfruten de la "joya" que son los bienes de Sijena, representativos del arte religioso de la comunidad autónoma.

Con todo, no ha aventurado fecha para que se haga realidad este museo, y por ello, ha pedido prudencia e ir "poco a poco".

Entre otras razones, ha explicado la consejera, porque hay que revisar las piezas una a una y ver qué tipo de restauración pudieran requerir.