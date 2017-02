Lambán apela a la unión del PSOE para volver a conectar con el país

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Que tropa en plena juventud . Coño Pedro Sánchez es savia fresca y regeneración. Esa juventud de la savia fresca no molaba lo más mínimo no fuese que los apoltronados que hace años sobran ya no tuviesen donde rascarse las espaldas. Pedro con un par ... , y adelante