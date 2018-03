Lambán, a Beamonte "Su discurso aburre ya"

El presidente del Gobierno, Javier Lambán, y el del PP de Aragón, Luis María Beamonte, se han reprochado hoy mutuamente ser una rémora y un lastre para Aragón, en un caso por no dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y en el otro por estar instalado en el discurso del no y no ofrecer propuestas para nada.

El cruce de acusaciones se ha producido en la sesión de control al Ejecutivo de las Cortes de Aragón, donde Beamonte ha preguntado al presidente por las medidas que va a tomar Lambán para "solucionar los problemas" que ha causado este Gobierno PSOE-CHA a los aragoneses.

Beamonte ha insistido en que a pesar de que Lambán cuenta con 1.279 millones de euros en sus presupuestos más que los que contaba en su último año de legislatura el Gobierno PP-PAR, Aragón está creciendo por debajo de la media española, la confianza empresarial en la comunidad es "la cuarta por la cola" según un reciente informe de una consultora, y la aragonesa es la autonomía donde más se paga por los impuestos de Sucesiones y por el tramo autonómico del IRPF.

Lambán ha rechazado estos datos, ya que ha asegurado que el crecimiento del PIB en el conjunto del país ha sido en 2017 inferior al de Aragón; que el paro ha bajado desde julio de 2015, cuando él tomó posesión, un 23 % frente al 14 % en España, y que el INE, "y no una agencia privada", asegura que el índice de confianza empresarial ha crecido en el primer trimestre de 2018 en Aragón "más que en cualquier otra comunidad", y es la tercera en la que éste es más elevado desde que se calcula este índice.

"Su discurso aburre ya", le ha dicho Lambán a Beamonte en referencia a las continuas críticas del PP al sistema fiscal de la comunidad.

Y ha insistido en que el Gobierno autonómico está dispuesto a reformar el impuesto de Sucesiones para armonizarlo con el que se paga en el resto de España, no porque considere que no es un tributo injusto, sino para que no exista "desarmonía" entre Aragón y el resto de comunidades.

Ha negado, además, que las empresas crean que la fiscalidad tiene efectos "desfavorables" en sus negocios, ya que el 29 % lo pensaban en 2015 y ahora solo lo creen el 21 %, lo que demuestra que el PP era "más pernicioso" para la economía aragonesa que el PSOE.

"Cambie el discurso por el bien de su propio partido", le ha pedido Lambán, al tiempo que ha reconocido que el resto de grupos hacen propuestas diferentes mientras que Beamonte solo tiene la "habilidad" de descalificar lo que hace el Gobierno y se limita a decir siempre "no porque no".

Sin embargo, Beamonte ha insistido en que Lambán lleva tres años "generando agravios", algo que ha achacado a que "nunca" ha creído en la sociedad aragonesa "ni se ha preocupado por ella".

Y respecto a la pretensión de modificar el impuesto de Sucesiones, ha vaticinado que lo que ocurre es que el PSOE se ha dado cuenta que "lo que aprieta electoralmente es el atraco impositivo".

Este Gobierno, ha agregado, va a pasar a la historia por ser "el mayor confiscador de los ahorros de los aragoneses que ha pasado por el Pignatelli". "Los aragoneses le tienen más miedo que al cobrador del frac", ha enfatizado