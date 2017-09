Lambán «busca aliados» para tener presupuestos en plazo y forma

La sesión de control al Gobierno tuvo como protagonista la próxima presentación del techo de gasto y los presupuestos, así como la capacidad del Gobierno para tener los suficientes apoyos como para aprobarlos. En ambos casos, se dejó entrever que la negociación será tan dura como el año pasado, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, ya advirtió --en contra de lo que había dicho hasta ahora el Gobierno-- que no presentará el techo de gasto hasta que no tenga los apoyos suficientes. Según apuntó, podrían presentarlos ya, y el borrador de presupuestos en noviembre, pero como ya hizo el año pasado, no piensa hacerlo si no tiene la mayoría necesaria para aprobarla. Su debilidad parlamentaria fue uno de los flancos que aprovechó el presidente del PP, Luis María Beamonte, para criticar su gestión.

Pero Beamonte volvió a lanzarle el guante de su partido, le recordó que sus «pseudosocios» de Podemos «le reprueban a sus consejeros y le amenazan constantemente» y le pareció «muy preocupante» que se pueda volver a retrasar la tramitación parlamentaria. Por eso, le pidió «responsabilidad» y que se acerque al PP --que el año pasado votó favorablemente el techo de gasto. El líder popular también le indicó que su responsabilidad es buscar «la estabilidad» en lugar de anteponer «los intereses de su partido a los de los aragoneses», en referencia al proceso interno de primarias que vive actualmente el PSOE.

Aunque Lambán insistió en que «por coherencia» tratará de apoyarse en CHA, IU y Podemos para aprobar los presupuestos y el primer trámite del techo de gasto (IU ya se ha mostrado en contra y Podemos amenaza con no apoyarlo), fue la primera vez en la que dejó abierta la puerta al pacto con otras formaciones políticas: «Al final llegaremos a algún tipo de acuerdo», vaticinó, señalando que sus «hipotéticos socios» de Podemos están «en la misma actitud que años anteriores».

De hecho, la interpelación entre la portavoz de la formación morada, Maru Díaz, y el presidente aragonés, también fue tensa a la hora de debatir sobre la estabilidad y los presupuestos.

«Ustedes, que posibilitaron la investidura, están inmersos en un mar de dudas tan profundo que contribuyen a que las cosas no vayan más rápido de lo que van», replicó Lambán a los continuos reproches de Díaz, y recomendó a Podemos que empiecen «a pensar de verdad en los aragoneses y no en otro tipo de cuestiones». «He sido muy escrupuloso con no mezclar mi posición de candidato a las primarias con la de presidente», aseveró Lambán ante las acusaciones de Podemos, a quien exigió a los de Podemos que dejen de «confundir a los demás», animando a empezar «la casa por los cimientos».

Lambán recordó que este año se han aprobado los presupuestos en mayo y en junio el nivel de ejecución era similar al del año pasado.