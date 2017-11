Lambán busca que la renovación en Zaragoza se salde sin primarias

Una vez superado el congreso autonómico el PSOE en Aragón ha puesto la vista en las elecciones del 2018. «Tenemos la capacidad de volver a ser la fuerza más votada de la comunidad», aseguró a el secretario general, Javier Lambán, en una asamblea abierta con los militantes celebrada en la sede de la formación. Pero antes todavía quedan por afrontar los cónclaves provinciales. Algo relativamente sencillo en Huesca y Teruel, pues solo optará un candidato –Antonio Cosculluela y Mayte Pérez, respectivamente–, y todavía abierto en Zaragoza. Así, para evitar «el riesgo a morir de primarias» el dirigente pidió «sensatez».

Las fechas para la celebración de la elección interna en Zaragoza todavía no se han definido, pero no será hasta pasado febrero. «No os oculto que me gustaría mucho que el socialismo zaragozano tuviera las herramientas para encontrar un candidato que evitara una nueva confrontación, porque las primarias repetidas hasta la saciedad generan heridas que pueden llegar a ser incurables», indicó.

En todo caso, señaló que no tiene la intención de frenar «las aspiraciones de nadie», pero advirtió que quedarían fuera de lugar más «luchas por el poder» o «ambiciones personales». Todo ello sin citar nombres.

Dentro de los cambios que se esperan en la organización zaragozana destaca la creación de una entidad propia para las agrupaciones locales de la capital. Este paso está pendiente de definición en los estatutos federales. El recién elegido secretario de organización, Darío Villagrasa, indicó que esperan poner en marcha «un ejercicio de movilización sin precedentes» con la intención de llegar a todos los barrios.

En este caso Lambán se limitó a sugerir un candidato «rompedor» con el que «batir» a las personas del PP y Podemos que posiblemente se postularán al consistorio. Sobre el popular Jorge Azcón aseguró que es «un cachorro de la derecha» y a Pedro Santisteve le acusó de «batir todos los récords de incapacidad» en el actual ejercicio de sus funciones. En las últimas semanas se ha sugerido que la consejera de Universidad, Pilar Alegría, podría llegar a asumir este cometido.

Respecto a su gestión al frente del Gobierno de Aragón insistió en que han recuperado «los servicios públicos y los derechos» que se perdieron durante la anterior etapa. Así, para los próximos meses apostó por «una etapa propositiva» en la que sacar adelante proyectos de ley actualmente estancados. Sobre su relación con Podemos bromeó al indicar que «son lo que son», pero destacó su lealtad y quiso circunscribir sus enfrentamientos a cuestiones ideológicas, algo que en su opinión no sucedía en la etapa PP-PAR.