Lambán culpa a Santisteve de las dudas sobre la ley de Capitalidad

El dictamen de Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad del artículo que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, utilizó para expulsar a la oposición de las sociedades municipales ha puesto entre la espada y la pared al PSOE municipal y ha evidenciado la lejanía que existe entre el primer edil, la oposición y el presidente de la DGA, Javier Lambán.

Lambán defendió ayer la norma puesta en cuestión y aludió a que el problema deviene de la interpretación que hizo Santisteve de este artículo para conseguir la mayoría en los consejos de administración de las sociedades. «No era jurídicamente obligatorio aplicarlo tal y como ha hecho», en referencia al primer edil. «Políticamente el ayuntamiento estaba vinculado al acuerdo de inicio de mandato, en el que se decidió respetar la proporcionalidad del pleno», matizó Lambán. A su juicio, el Gobierno seguirá defendiendo la constitucionalidad de la ley por una cuestión de «coherencia», ya que se ha aprobado durante su mandato y ha pasado todos los informes jurídicos. Por ello, no instará al Gobierno de Pedro Sánchez a que la recurra ante el Constitucional.

Santisteve instó a Lambán a que «defienda» la legalidad de la norma porque «entendemos que no hay inconstitucionalidad», aseguró, aludiendo a que ha sido sometida a varios tipo jurídicos que la han avalado.

A su juicio, es el momento de debatir sobre la administración local, las competencias propias e impropias y «salir del cortoplacismo» actual para lograr una visión global de estas cuestiones.

El regidor no tiene pensado por ahora dar marcha atrás y readmitir a la oposición en los consejos de administración, y recordó que su formación, Zaragoza en Común (ZeC) no existía cuando se redactaron los borradores de la ley y el artículo cuestionado. «Igual es que este artículo no estaba pensado para que pudiera ser aplicado por un Gobierno como ZeC, igual lo estaba para otros gobernantes», declaró.

El alcalde aseguró que «este problema no le compete», sino que debe solucionarse en la bilateral entre el Gobierno central y la DGA. Aseguró que no teme que se pueda interponer un recurso contra el artículo 14, cuyo resultado podría obligarle a readmitir a los grupos.

Santisteve decidió el pasado 9 de febrero aplicar este artículo, por el que nunca «suscitó interés», según declaró ayer Lambán, que aseguró que durante las negociaciones «nunca fue objetvo de discusión». La expulsión de los grupos de la oposición de las sociedades desencadenó una crisis política difícil de salvar y que hace peligrar los próximos presupuestos y ordenanzas municipales. PSOE y CHA han puesto una única condición para negociar estos asuntos: readmitirles en las sociedades.