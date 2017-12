Lambán descarta que el regreso "legítimo" de los bienes desate un enfrentamiento con Cataluña

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha indicado hoy que el retorno de los bienes de Sijena no se ha planteado jamás en la comunidad en el ámbito de una relación beligerante con Cataluña, a la que unen muchos lazos, pero ha dicho que el espíritu de concordia no puede llevarle a renunciar "a sus legítimos intereses".

Lambán ha apuntado en la visita que ha girado hoy al Monasterio de Sijena (Huesca) para conocer el estado en que se encuentran las 43 piezas llegadas ayer desde el Museo de Lleida que este conflicto no debe determinar las relaciones entre ambas comunidades, que desea que sean "fraternales", y ha recordado la preocupación existente en Aragón por lo que está ocurriendo en Cataluña.

Una situación en la que ha mostrado su predisposición para ayudar a solucionar el conflicto entre España y Cataluña, ha recordado, aunque ese "espíritu de concordia y reconciliación" no puede llevar a Aragón "a renunciar a defender sus derechos legítimos cuando se producen litigios".

Lambán ha insistido en que en Aragón son "respetuosos" con las decisiones de la justicia, cuyos tiempos "no son en modo alguno" los de la política, por lo que ha rechazado la imputación que se hace desde distintos sectores de la política catalana de que el regreso de estas 43 piezas a Sijena se haya debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña como consecuencia de sus aspiraciones independentistas.

"Eso es mentira y radicalmente falso", ha enfatizado Lambán, quien ha apuntado que quien fijó la fecha de devolución de los bienes y la manera de hacerla fue un juez con una sentencia judicial dictada "libérrimamente sin ningún tipo de interferencia de los políticos o de las instituciones".

Y ha agregado que las piezas han vuelto a su lugar de origen "como actuación de la justicia" y que "nada ha tenido que ver la política" en ello "salvo que algunos entiendan que es opinable el cumplimiento de las leyes y estar a un lado u otro del estado de derecho que nosotros defendemos".

En cualquier caso, Lambán ha insistido en que para Aragón hoy es "un día de celebraciones" porque han vuelto "a casa" unas piezas que "nunca debieron salir", lo que ha supuesto un "éxito sin paliativos" dado que la comunidad había hecho de esta reivindicación "la defensa de su propia dignidad".

Un éxito que ha sido "de todos" y que representa la "unidad" de las fuerzas políticas e instituciones aragonesas, como lo ha ejemplificado la presencia hoy en el monasterio de Sijena del presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte; el secretario general de Podemos, Nacho Escartín; el presidente del PAR, Arturo Aliaga, y la presidenta de las Cortes, Violeta Barba.

Para Lambán es un día de celebración también porque el Gobierno de Aragón ha cumplido "con un deber", la exigencia del cumplimiento de una sentencia, incluso si llevaba aparejada la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado que, ha reconocido, le hubiera gustado "no llegar a ese recurso", pero dadas las circunstancias "no nos ha quedado otro remedio".

El presidente ha anunciado que el Gobierno y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena continuarán con la tarea de recuperar el monasterio "en su conjunto" -para lo que está pendiente el regreso de las pinturas murales de la sala capitular, en cuyo proceso judicial van a persistir- para que las visitas al mismo se puedan producir "de forma más regular" facilitando a la ciudadanía el disfrute que supondrá "ver este tesoro recuperado".

Y a este respecto ha indicado que el Gobierno de Aragón estudiará las acciones que puede desarrollar ante la "evidente negligencia" de algunas instituciones que han perdido bienes "por el camino o permitido que se deterioraran de manera absolutamente culpable", en referencia a la pieza que no llegó ayer, que se suma a dos que no regresaron el pasado año, o al mal estado de algunos de los bienes recuperaros.

Y en este sentido, ha dicho que "visto lo visto, lecciones en cuanto a conservación de patrimonio de los conservadores de Cataluña" no puede aceptar "ninguna". "No nos suele ocurrir que se nos pierdan piezas por el camino; de las que salieron de aquí al menos tres de ellas no han regresado y a alguien tendremos que pedir responsabilidades", ha apuntado, aunque ha dejado claro que será "en los próximos días".