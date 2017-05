Lambán exige a Nadal que pida que la térmica se declare reserva estratégica

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha exigido hoy al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que "haga su trabajo" en Bruselas respecto a la central térmica de Andorra (Teruel) y que, para evitar su cierre, solicite la declaración de reserva estratégica para esta instalación.

Esa es una de las dos opciones que restan para conseguir que la térmica prolongue su vida útil más allá de junio de 2020, fecha límite establecida por las directivas europeas para que Endesa haga las inversiones medioambientales necesarias y preceptivas para que la planta pueda seguir con su actividad.

Hoy, Lambán ha comparecido a petición propia ante el Pleno de las Cortes para explicar las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno sobre la decisión de Enel (propietaria de Endesa), no confirmada por otra parte, de cerrar la central.

Aunque la decisión no esté tomada, entre otras cosas porque no ha sido comunicada al Ministerio de Energía, que debería autorizar el cierre, el tiempo "se echa encima" sin tomar decisiones para prolongar la vida útil de la central, ha dicho el presidente.

Y aunque nadie en España, en Aragón o en Teruel plantea nada que no sea la defensa de su continuidad, las acciones llevadas a cabo para conseguirlo "no se han correspondido con esa unanimidad".

Ha explicado, en este sentido, que una vez descartada la posibilidad de que el Gobierno central conceda subvenciones a Endesa para llevar a cabo esas inversiones, en tanto en cuanto están consideradas ayudas de Estado y por tanto prohibidas, solo quedan dos opciones.

La primera, trabajar la opción de garantía de suministro, y la segunda, ya ensayada en algunas centrales en Alemania, es solicitar a Bruselas la declaración de la central como reserva estratégica.

Lambán ha instado a Nadal a acometer ya esta vía, como el anterior ministro, José Manuel Soria, le prometió que iba a hacer y no hizo, porque según el presidente aragonés Bruselas "dirá que sí".

"El tiempo corre en nuestra contra" y es el Gobierno de España el único que puede acudir ante la Unión Europea a hacer esta solicitud, que es, ha dicho, "urgente".

Además, ha pedido al ministerio también el cumplimiento del plan del carbón 2013-2018, firmado en 2013, y que establecía que el carbón nacional debería de formar parte del mix energético nacional en un 7,5 %.

Por otra parte, la intención del Gobierno, ha precisado Lambán, es "buscar alternativas a la economía del carbón sin renunciar al carbón", con un plan de reindustrialización de las zonas mineras.

Durante su intervención, el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha insistido en que el Gobierno de España no quiere permitir que se pueda cerrar una central, al tiempo que ha recordado que Endesa "aún no ha demostrado" que las inversiones necesarias no sean viables.

Román Sierra, desde Podemos, ha lamentado que Endesa haya tomado "como rehenes" a los habitantes de las zonas mineras, pidiendo un rescate, en forma de ayudas para acometer su inversión, de 230 millones de euros primero, 200 después y 180 ahora.

Aunque las grandes multinacionales "solo se mueven por beneficios", el Gobierno de Aragón sí puede trabajar para tejer un futuro para las zonas mineras y para "recuperar la soberanía sobre la energía".

A Sierra le ha replicado Lambán que diga de una forma clara si Podemos está a favor o en contra de que la central de Andorra siga abierta.

Para Arturo Aliaga es necesario cumplir lo que fija el plan del carbón y llegar a ese 7,5 % de carbón nacional en el mix energético, ya que en la actualidad el porcentaje es del 2 %.

Aliaga estima que es posible encontrar líneas de financiación para la central que no computen como ayudas de Estado, como exenciones fiscales, y ha apostado por hacer un trabajo conjunto con el ministerio y con Castilla y León, la otra comunidad con una central acechada por el cierre.

A Aliaga le ha pedido Lambán que plantee todas estas cuestiones al presidente de España, Mariano Rajoy, a quien él si ve "con cierta frecuencia" pero que rechaza recibir al presidente aragonés.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha apostado por buscar alternativas a la economía del carbón, porque la reindustrialización "no se hace en dos días".

Y la diputada de IU, Patricia Luquin, ha lamentado que el Gobierno de España haya hecho "dejación de funciones" con la UE, pero a la vez ha estimado que "algo debería de poner sobre la mesa" el Gobierno de Aragón para el futuro para esa zona, es decir, adquirir un compromiso económico además de político.