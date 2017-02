Lambán impulsará el Canfranc pero admite que Aragón no tiene dinero

Si no llevaraís 30 años pagando un convenio con Renfe para pasear trenes a paso de tortuga y cada año ese dinero se hubiera invertido en la via ya estaría el Canfranc abierto y sin grandes inversiones. Solo teneis que ir al lado frances y ver como con pocos medios y buen hacer se ha abierto el tramo de Olorón a Bedous. No se trata de hacer un AVE a Pau que es lo que gusta si no una linea operativa que permita a los trenes viajar a 100Km hora en ancho internacional dedicada especialmente a mercancias con lo que la velocidad es más que suficiente. Aunque aqui ya se sabe o AVE o nada.