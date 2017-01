Lambán invoca a los pactos para hacer un Aragón más «influyente»

El presidente de Aragón, Javier Lambán, introdujo en su discurso institucional de final de año algunos elementos con los que quería demostrar simbólicamente algunas de las apuestas políticas de su Gobierno. Por eso se trasladó hasta el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) para grabar esta tradicional intervención, que inició recordando que se ha recuperado el diálogo con la universidad y se ha suscrito un pacto por la ciencia y el conocimiento. Porque es en centros como el ITA «donde se está construyendo el Aragón del futuro, aunando inspiración y valentía», indicó.

Pero Lambán no rehuyó el balance de los últimos meses los partidos «han gastado demasiadas energías en la larga y absurda campaña electoral en la que hemos estado inmersos durante más de un año», lo que ha supuesto «demasiado tiempo luchando los unos contra los otros por el poder político» y es el momento de «luchar todos juntos por el bienestar social». Si no es así, vaticinó Lambán, «los ciudadanos --aquejados de angustia, de frustración, de penurias o de todo a la vez-- no van a perdonarnos que sigamos distrayéndonos de esa obligación primordial.

No protagonizó ni puso nombres propios, pero sí lanzó un mensaje certero a Podemos, partido que no le apoya los presupuestos del 2017 lo que ha propiciado que estos deban prorrogarse. Por eso, apeló a los pactos para hacer «un Aragón más innovador, más igualitario y más influyente»

logros alcanzados / Un auténtico quebradero de cabeza para Lambán, que recordó lo que a su juicio son logros sociales alcanzados durante el pasado ejercicio «a partir de unos presupuestos acordados por toda la izquierda parlamentaria». Gracias a ese acuerdo, insistió Lambán, «Aragón ha sido este año (2016) la comunidad autónoma que más ha aumentado la inversión en los servicios públicos fundamentales».

Entre los logros, Lambán destacó la recuperación de la sanidad universal y unos servicios sociales «que permiten que mil familias más reciban el Ingreso Aragonés de Inserción, o recuperar diariamente 6,5 dependientes o evitar que 7.300 familias se quedaran sin luz».

«Igualmente --continuó-- se han producido avances en materia de educación con la incorporación de 850 profesores más, la concesión de becas de comedor a 11.400 alumnos (un 33 % más que el año anterior) y la construcción de nuevas escuelas».

No obstante, incidió en que aún hay más de 80.000 aragoneses parados «y muchos de los que trabajan lo hacen en empleos precarios, temporales y mal pagados. La crisis se ha cebado especialmente con los jóvenes, con las mujeres y con los más mayores», recordó Lambán.

El presidente, que también recordó los aniversarios de la firma del Estatuto de Autonomía e insistió en su teoría de «aragonesizar» España, avanzó algunos de los retos y proyectos de este recién nacido 2007. Así, entrearán en vigor dos leyes fundamentales: la renta social básica y la emergencia social, el impulso de 15 nuevos centros educativos o de la puesta en marcha de nuevos títulos de FP adaptados a las necesidades de las empresas, el inicio de las obras del Hospital de Alcañiz y de la inversión en nueva tecnología sanitaria. Asimismo recordó la próxima aprobación de la Ley para la Igualdad de hombres y mujeres y el combate contra la lacra de la violencia machista.

Como otros retos para este año, Lambán también se marcó la reforma de la administración local acordada con los ayuntamientos, el Pacto por la Educación y la mesa del diálogo social con empresarios y sindicatos,para alcanzar acuerdos.