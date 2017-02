Lambán replica que no exhibirá al consejero como «un trofeo de caza»

Vale Echenique. antes los cinco puntos. Ahora la cabeza de Gimeno. ¿Y después? ¿Qué pedirás después? ¿que Lambán haga el pino? ¿que pinten el Pignatelli de morado? ¿que los diputados socialistas se dejen bigote? ¿ y después dos huevos fritos más? ¿Hasta cuando Aragón sin presupuestos por tus tonterías, falta de criterio, caprichitos y no entender cuales son los fines de la política? A ti la gente te la trae floja, te importa un bledo. Estes torpe, muy torpe. NO aportas a la política aragonesa más que tonterías. Vete a Madrid a donde quieras. a mí me da igual. Aragón no se merece políticos como tú ni tampoco a los que te hacen la ola. Y mientras tanto, las asociaciones del tercer sector esperando cual sería tu próxima ocurrencia, las inversiones en las políticas sociales, los futuros colegios, hospitales, la Universidad... todos con el corazón encogido y maldiciendo la mala suerte de que nos hayan tocados políticos mediocres como tú. A ver qué votamos la próxima ocasión.