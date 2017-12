Lambán señala la "deslealtad" de Rajoy en el proceso de los bienes de Sijena

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, es consciente de que las instituciones de la comunidad tendrán que seguir trabajando "en la más absoluta soledad política e institucional" para conseguir la vuelta de todo el patrimonio aragonés radicado en la comunidad catalana.

Tras conseguir, después de un proceso de dos décadas, que 43 de las 44 piezas del Monasterio de Sijena (Huesca) regresaran el pasado lunes a Aragón desde el Museo de Lérida, Lambán ha comparecido ante el Pleno del Parlamento para insistir en que ahora es tiempo de "mirar el futuro" y "seguir con la tarea" de recuperar "todo el patrimonio" emigrado o exiliado, entre otras cosas porque así lo mandata el Estatuto de Autonomía.

En la tribuna del público ha estado presente el alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, del PAR, a quien todos los portavoces han agradecido su tenacidad a lo largo de 22 años para lograr el retorno de las piezas.

Constatada la "deslealtad" del Gobierno de España en el proceso de los bienes de Sijena, cuya vuelta Lambán ha recordado que se debe única y exclusivamente a la vía judicial, y demostrado que la vía del diálogo es "imposible" con la Generalitat, el presidente ha insistido en la idea de que Aragón está sola en la pelea por la vuelta de este patrimonio. "Voy a solicitar una reunión con Rajoy para abordar el conflicto de los bienes y lo incluiremos en la próxima comisión bilateral. Seguiremos defendiendo nuestro patrimonio", ha remarcado el presidente.

Se trata, entre otras cosas, del retorno de las más de cien piezas de las parroquias de la zona oriental de Aragón que reclama el Obispado de Barbastro-Monzón (que también custodia el Museo de Lérida), de las pinturas murales de la sala capitular de Sijena o incluso, como ha recordado el portavoz de CHA, Gregorio Briz, del Vidal Mayor que está en Nueva York.

No espera el presidente aragonés colaboración del Gobierno de España, dado que en el proceso de Sijena el ministro Íñigo Méndez de Vigo podía haber ordenado la ejecución de la sentencia "de manera voluntaria" al ostentar las competencias en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, y no lo hizo, ha recordado.

De esta manera, ha precisado Lambán, el lunes se habrían evitado "muchas escenas" en Lérida, en referencia a las manifestaciones frente al museo mientras salían las piezas, enfrentamientos con la policía e insultos a los periodistas aragoneses que hacían su trabajo.

Y por eso, para exigir al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que lo sea "de todos los españoles", Lambán ha anunciado que va a escribirle una carta y a pedirle una reunión para trasmitirle esta preocupación, además de pedir que el asunto de la devolución del resto del patrimonio se incluya en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

Lambán sí que ha reconocido el trabajo de todos sus antecesores (los populares Santiago Lanzuela y Luisa Fernanda Rudi y el socialista Marcelino Iglesias) y ha puesto en valor la unidad institucional y social en defensa de la "dignidad" aragonesa frente a la actitud "displicente" y de "falta de la verdad" de las autoridades catalanas.

Y ha insistido en "tres verdades" de esta devolución. La primera es que no tiene que ver con el artículo 155, sino con una sentencia judicial; la segunda, que los técnicos aragoneses no son peores que los catalanes, sino más bien al revés a tenor del estado en que han llegado algunas piezas, y la tercera es que la mayor parte de ellas no estaban expuestas y que tres se han perdido.

Ahora, Aragón va a abandonar su actitud "pasiva" y va a pasar "a la ofensiva con todos los medios democráticos a su alcance", incluidos la posible presentación de denuncias por este extravío y abandono de las piezas.

Y llevará adelante el proceso de convertir el cenobio en un "gran museo" con las piezas devueltas y las que quedan por traer.

Ahora, este permanecerá cerrado unas semanas mientras concluye la elaboración del proyecto museográfico para exponer las piezas con dignidad, y se acometerán más inversiones para completar las ya realizadas de 440.000 euros.

Por su parte, el presidente del PP, Luis María Beamonte, ha negado la deslealtad de Rajoy, que "dejó claro" que había que ejecutar la sentencia, y ha advertido a Lambán que "vivir del conflicto" no aporta nada, sobre todo porque "lo que es un éxito de todos no debería quedar enturbiado por la obtención de réditos políticos".

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, tras sumarse a la alegría por la vuelta, ha precisado que esta es fruto del esfuerzo de toda una comarca y no de la capacidad de los políticos para resolver conflictos de manera dialogada, y ha recordado, haciendo uso de la parábola del hijo pródigo, que hay mucho patrimonio dentro de Aragón al que no se está prestando mucha atención.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha reprochado al resto de grupos que ninguno de sus representantes se opuso en el Parlament a una resolución "que daba aliento a la Generalitat para que las piezas no salieran de Cataluña", al tiempo que ha defendido que la justicia ha actuado en este asunto de una forma "pulcra" y "sin presiones territoriales".

Por Ciudadanos, Susana Gaspar ha vaticinado que tras el 21 de diciembre habrá un cambio de gobierno en Cataluña que permitirá tener "interlocución" y buscar "soluciones de consenso" entre "dos comunidades hermanas", y ha agregado, por otro lado, que la lista de bienes "en riesgo" dentro de la propia comunidad "produce sonrojo".