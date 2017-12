Lanza permanece en una celda de aislamiento por su seguridad

Rodrigo Lanza, el joven antisistema detenido la semana pasada por matar en Zaragoza a Víctor Láinez, que lucía unos tirantes con la bandera de España, ha pasado ya su cuarta noche en la cárcel de Zuera. Desde el primer día que ingresó por orden judicial, en Instituciones Penitenciarias tuvieron claro que era un preso que precisaba una protección especial por las circunstancias que rodeaban a este crimen de odio y, ante ello, decidieron ubicarle en el departamento especial de aislamiento.

Fuentes de la institución consultadas, señalan que la situación de aislamiento no significa que esté privado de derechos como el resto de reclusos. Y es que apuntan a que su situación no responde a una penalización por mal comportamiento. Presos como los yihadistas cumplen condena de esta forma.

De hecho, desde Instituciones Penitenciarias se señala que en el centro penitenciario de Zuera hay personas que cumplen su condena de primer grado (el más estricto) en esta zona en la que también tienen derecho a salir a un patio al aire libre y a una sala polivalente en la que el interno puede leer o hacer ejercicio, entre otras opciones. Es más, señalan desde este organismo que el aislamiento no significa que no haya comodidades dentro de lo que lo que por sí significa una vida de privación de libertad. Por ejemplo, Lanza tiene opción a tener una televisión en el interior de su celda, no comparte habitación como en otros módulos y, por ejemplo, la calefacción en esa zona es más intensa en estos meses duros de invierno, puesto que el sistema es diferente al del resto del centro penitenciario.

CAMBIO

Lanza permanecerá en esta situación hasta que la dirección del centro penitenciario lo considere, siempre y cuando, la seguridad del interno esté garantizada, señalan desde fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Un estado que no ha sido bien valorado por la madre de Lanza, Mariana Huidobro, quien, a través de un comunicado, lo ha criticado. «Está en una celda donde apenas entra la cama. Una celda vacía», señaló, a la vez que recalcó que «podrá salir durante dos horas a un patio cuadrado como una habitación pequeña en la que no alcanza a ver el cielo. Solo».

También rechaza que sea por protección y afirma que el «protocolo de Estambul establece que el aislamiento penitenciario puede suponer un método de tortura y que hay organismos internacionales que plantean el aislamiento solo como sanción y por un máximo de 14 días porque suele generar trastornos psicológicos irreversibles».

«Cuando entré a verlo lo llevaron esposado, con dos funcionarios delante y dos detrás. Lo ví detrás de un vidrio», lamentó en su comunicado en el que también tuvo palabras en contra de los medios de comunicación y de la jueza que decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza contra Rodrigo Lanza por el delito de asesinato con la agravante de odio. «La jueza, en el atestado (sic), se basa en los escrito por la prensa y en absoluto toma en cuenta de la declaración de los testigos que por ahora se han presentado», afirmó.

En dicha carta pública también quiere destacar que se cree a su hijo y que sabe que a «Rodrigo lo atacaron con una navaja (que la Policía nunca halló) y sé que estas personas que ahora nos amenazan son peligrosas». «No dejo de pensar que mi hijo podría estar muerto, pero se defendió y está vivo», concluye. Los amigos de Lanza declararon ante la Policía, tal y como publicó este diario, que fue el detenido quien se acercó a la víctima y le dijo que «no quería neonazis en el barrio». Los testigos presenciales hablaron de un golpe por la espalda y posteriormente patadas.