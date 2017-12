«Las empresas públicas deberían ser mucho más transparentes»

--¿Qué ofrece una oficina antifraude que no ofrezca otro ente fiscalizador, como una cámara de cuentas o la Agencia de Ética Pública, recientemente aprobada en Aragón?

--Ofrece la especialidad. Las agencias se crean específicamente para la prevención y para la represión. Eso no se contempla en otros órganos. Otro aspecto importante desde mi punto de vista, es que los tribunales de cuentas se realizan mediante acuerdos políticos, mientras que los nombramientos de la oficina antifraude surgen de las asociaciones que destacan por la transparencia y la lucha por la corrupción, como sucedió en mi caso.

--¿Por qué se ha tardado tanto en constituir oficinas de este tipo?

--Son un mandato de la Unión Europea para todos los países. Esto lo cumplieron muchos, pero no fue el caso de España. Sí lo hicieron algunas comunidades cuando aprobaron sus estatutos y vieron necesario crear órganos especializados contra la corrupción.

--¿Las dotan bien de fondos?

--El presupuesto de arranque que propuse cuando me nombraron se me aceptó. En ese aspecto no estoy teniendo problemas. Es mucho más laborioso elegir bien al funcionariado que se tiene que incorporar a la oficina.

--¿Está encontrando facilidades de los partidos e instituciones?

--Estamos empezando, pero no despertamos muchas simpatías.

--Si no reciben información, su labor queda en nada...

--No dar información que se solicita es una falta grave. Nuestro ámbito de actuación no solo son las administraciones públicas y el entramado público empresarial, sino también los partidos y los sindicatos.

--¿Tienen sintonía con la Fiscalía Anticorrupción?

--Tenemos muy buena relación. Nuestra cultura ha propiciado una serie de conductas que son malas prácticas aunque no sean delito. Pueden generan indefensión ante el ciudadano y a las empresas. Solo les queda dirigirse a los tribunales, y conocemos el coste que eso supone en tiempo y en dinero. Es duro ver a un funcionario pleitear por algo que es justo y tiene razón y que no sabe cuándo acabará su litigio. Por eso la agencia incluye las malas prácticas de ilícitos administrativos, con un campo de actuación que no tiene por qué tener la condición de una conducta tipificada en el código penal.

--¿Son útiles los portales de transparencia?

--Hay de todo. Las hay con la información bien estructurada y búsqueda sencilla y otros son un simple vuelco de información sin clasificar, por lo que un ciudadano sin formación especializada difícilmente va a encontrar lo que busca. Hay un debate sobre lo que se debe o no se debe publicar. Hay contenciosos para que no se publiquen determinadas retribuciones de altos cargos. ¿Quiénes son altos cargos, quiénes no? Con eso juegan algunos directivos que tienen sueldos públicos pero inician procesos numantinos para que no conozcamos las retribuciones. Cuando ellos mismos no quieren que las conozcamos, será porque les avergüenza. Es en el sector público empresarial donde se dan muchísimos casos de corrupción. Precisamente estas empresas públicas deberían ser aún más transparentes. Muchas de ellas han huido de los controles para establecer una constelación de gente que entra por procedimientos que no tienen que ver con el acceso a la función pública. Desde un punto de vista de control financiero y en materia de contratos dejan bastante que desear...

--¿Dónde hay más corrupción?

--Si clasificamos la corrupción por sectores, el urbanismo se ha puesto las botas. Cuando se hunde la burbuja, la corrupción llega a la contratación pública, a través de las obras, servicios y suministros y a través de las concesiones. Si además se hace a través de empresas mercantiles creadas expresamente para ello, aún más fácil. Otro ámbito con considerable dosis de corrupción es en las subvenciones y también en los procesos de acceso a la función pública, que estamos usando todavía los procedimientos del siglo XIX y todavía hay auténticas dinastías en las administraciones públicas. Hay mucho nepotismo y favoritismo, así como muchos puestos politizados que deberían ser funcionarios de carrera.

--¿Hay instituciones más proclives a la corrupción?

--Antes he comentado el sector empresarial, que estaría en el número uno del ránking. El segundo sería el de los ayuntamientos, por la debilidad de sus sistemas de econtrol y la dependencia de los funcionarios de habilitación estatal respecto a aquellos que deben ser los órganos controlados por ellos. Son los mismos que fijan sus retribuciones, y además de forma arbitraria. Conozco interventores que al poner reparos en su función fiscalizadora se les ha eliminado el complemento específico, que puede ser la mitad del sueldo. Esto no son corruptelas. Es corrupción.

--¿Está la corrupción impregnada en toda la sociedad?

--Si no hay una conciencia de que tenemos un grave problema que nos aleja de los países que envidiamos por su nivel de vida y administración ejemplar, es que mal vamos. Esto significa una pérdida del prestigio social, una pérdida de recursos que empobrecen el país... Quien no entienda que esos 40.000 millones que ha costado la corrupción habrían evitado muchos recortes. La corrupción no es un fenómeno del pasado. Es un riesgo que anida allí donde hay recursos públicos. Por eso es fundamental la autorregulación de la administración y la prevención, como se hace con los accidentes laborales o se hizo muy bien para combatir la droga. Me parece terrible quien usa esa frase terrible de «Tú harías lo mismo si estuvieras ahí». Y hay que fortalecer la figura del alertador. Se le considera un chivato o delator, cuando es una persona ejemplar.

--Usted destapó muchas alfombras de corrupción en Cataluña. ¿Tiene algo que ver con todo lo que estamos viviendo ahora?

--No voy a calificar a todo el mundo, pero siempre pensé que a algunos les vino muy bien envolverse en banderas para tapar sus fechorías.