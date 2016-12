Latidos con fuerza

Recuerda, con cierta claridad, la sensación de frío que tuvo tras meterse en una bañera. «Después iba por el pasillo andando y tiritando», cuenta. Javier Andrés tenía entonces 6 años y estaba en un hospital. Tuvieron que sumergirle en agua a baja temperatura con el único objetivo de bajarle las pulsaciones debido a la cardiopatía congénita con la que había nacido y que le llevó por segunda vez a una operación. La primera fue con apenas 18 meses.

Como consecuencia de ello sufre hoy en día una estenosis ligera pulmonar que hace que le llegue menos cantidad de sangre oxigenada a sus pulmones. «He tenido mucha suerte, porque aunque es cierto que tengo cierta limitación y me fatigo pronto, no tomo medicación ni nada. Me hago una revisión al año y, por lo demás, hago una vida normal», explica.

Javier, que es certificador energético en Zaragoza y realiza proyectos de eficiencia y energías renovables, se ha propuesto ahora un reto solidario: recaudar al menos 1.000 euros para la Fundación Menudos Corazones, a la que pertenece, a cambio de su compromiso de correr los 10 kilómetros de la EDP Rock ‘N’ Roll de Madrid el próximo 23 de abril. Pese a su hándicap de salud, ya lleva un mes entrenando y está confiado en lograrlo. «De momento, consigo acabar con alguna dificultad carreras de 5 kilómetros. Me están ayudando con una rutina de actividad para llegar a los diez. Me comprometo a entrenar duro, dentro de mis posibilidades, y cruzar la meta del Parque del Retiro», asegura, al tiempo que añade que ve «factible» alcanzar la cifra de 1.000 euros. «Estoy difundiendo la iniciativa por Zaragoza y quizás pueda conseguir un espacio en Puerto Venecia algún día para darla a conocer».

El joven es consciente de que tras el caso Nadia, en España, o el reciente arresto de un venezolano que simuló un cáncer y recaudó 12.000 euros la colaboración de la gente con este tipo de causas puede verse mermada. «Está claro que afecta, pero nosotros tenemos nuestra web para que la gente compruebe que todo es verdad», señala.

Javier, desde su empresa, colabora con la Fundación Menudos Corazones. «Por cada certificado energético que hago, al final de año, dono un euro por documento». Se puede colaborar con su iniciativa en la web www.vatiosverdes.com/reto10k.