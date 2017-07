Llama a la Policía por una pelea y es detenido con un arma falsa

Un joven zaragozano que dio aviso a la Policía Local durante una discusión en plena calle acabó siendo detenido, después de que los agentes que intervinieron descubrieran que había utilizado una pistola simulada para amenazar a otras dos personas.

El arresto se produjo sobre las 18.30 horas de anteayer en la plaza San Lamberto, en el casco histórico de la capital aragonesa. Según fuentes policiales, el detenido, identificado como I. L. B., de 25 años, estaba manteniendo una acalorada confrontación con otros dos jóvenes cuando en un momento dado no dudó en sacar un arma falsa para intentar atemorizarles. Tras conseguirlo, intentó ocultarla en el vehículo que había estacionado en las proximidades. Con lo que no contaba es que la patrulla de la Policía de Zaragoza a la que había llamado momentos antes le iba a inspeccionar el turismo. En su interior hallaron el arma, según estas mismas fuentes, quienes apuntaron que fue fundamental que las personas con las que discutió I. L. B. señalaran que iba armado y que la pistola la había intentado ocultar en el vehículo.

Como consecuencia de ello, este joven de 25 años fue arrestado y puesto a disposición del juez de guardia por un delito contra las personas. No se le imputó ningún tipo de lesiones, ya que, tal y como señalaron desde fuentes policiales, la discusión entre estas personas no pasó a la violencia física. Por su parte, el Cuerpo Nacional de la Policía comprobó que el arma era una burda falsificación y que no había sido manipulada para incorporar proyectiles, por lo que ante dicha circunstancia no abrieron ningún tipo de investigación en lo que respecta al uso de la misma.