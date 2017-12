«Los alumnos te respetan cuando demuestras cariño»

De las 1.300 propuestas para recibir el Educa Abanca, el Goya de la Educación, Alejadra Cortés ha sido una de las diez finalistas a nivel nacional. Esta profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, ha destacado por formar alumnos potenciando sus habilidades, combinando la teoría y la práctica, haciéndoles partícipes en las aulas. Desde el 2001 imparte clases del grado de Magisterio Infantil.

Además, dirige los posgrados de Educación Socioemocional y coordina el máster de Iniciación a la Investigación. Preside la asociación Coaching Educación y Formación y permanece como investigadora en la Cátedra Unesco.

–¿Cómo se siente al haber recibido esta noticia?

–Soy muy feliz y estoy muy feliz. Aunque estaría igual sin este reconocimiento. He tenido la gran suerte de hacer lo que he podido hacer. Gracias a los profesores que he tenido en mi vida y a los alumnos, de los que he aprendido tanto, estoy donde estoy.

–Ha llegado hasta aquí, entre otras cosas, por su metodología para impartir clase. ¿En qué consiste?

–Siempre tengo en cuenta cinco aspectos fundamentales: una motivación intrínseca muy fuerte, una metodología muy activa y colaborativa, propiciar espacios cómodos, trabajar competencias y estar totalmente conectados con la sociedad. Me sigo levantando a las 6 de la mañana para preparar una clase, hago numerosos debates, entre otras cosas, para motivar la implicación del alumno y hasta les animo a que se traigan las zapatillas de estar por casa para que pudan sentirse más cómodos.

– ¿Le da la misma importancia a estos cinco aspectos?

–Todos son importantes al 20%, porque ya puedes cuidar mucho tu metodología, pero si luego eres una persona seca con los alumnos, se nota. Mis padres me enseñaron que todos somos importantes en la vida. A los alumnos les doy el protagonismo que se merecen e intento aplicar ese cuidado y ese mimo constante.

–Practica en sus clases la evaluación a través de exámenes grupales. ¿En qué se diferencian de los controles tradicionales?

–Yo entiendo que realmente es un trabajo de equipo. En la universidad les pedimos muchos trabajos que acaban siendo de grupo, no de equipo. Con esta modalidad, están muy motivados y practican un ejercicio de diálogo y de consenso, que son muy importantes para la vida. Aposté por esta línea porque en la vida tan importante es trabajar sola como hacerlo en grupo o en equipo.

–¿Cómo valora esta experiencia? ¿Considera que obtiene buenos resultados al aplicarla en su trabajo?

–Es muy positiva y creo que es coherente con mi forma de impartir los conocimientos. En general, aprueban. El porcentaje de alumnos que suspende es porque no asisten a clase. Intento compensar este examen con ejercicios individuales.

–¿Qué opina de aquellos docentes que tratan al alumno de manera más distante e imponen respeto?

– El respeto verdadero te lo ganas haciéndoles partícipes y protagonistas y demostrándoles que de verdad nos importan. En cualquier otro caso, resulta muy forzado. Hay que convencer y no vencer.

–¿Qué cree que se podría mejorar en el sistema educativo actual?

– El sistema de selección del profesorado, sobre todo en Secundaria. Tienes que demostrar muchas competencias emocionales para trabajar con el alumnado, que en un examen es muy difícil. Yo creo que tendría que existir un PIR, vinculado con el proceso de psicología. Al futuro profesor no solo le puedes formar en qué contenidos vas a dar, sino en qué persona quiere ser para que luego aspirar a ser un buen profesor.

–Al final, tanto la vocación como las prácticas que realiza el profesor están ligadas de forma muy estrecha...

–La docencia no solo consiste en aprobar unas oposiciones. La desmotivación y la falta de interés se nota en la forma de dar clase, porque trabajas con personas. Se tendría que valorar al funcionariado de forma más efectiva de lo que realmente se hace haboitualmente. Cuando colaboro con algún centro educativo, alguna vez me he preguntado por qué está tal persona ahí con la de docentes que conozco que podrían hacerlo muy bien.