Malestar entre los alcaldes de Lérida por un regalo de Lambán crítico con el independentismo

Algunos alcaldes de pueblos de Lérida han recibido como regalo de Navidad el libro 'Tejidos de vecindad', editado por el Gobierno de Aragón para recordar y estrechar los vínculos históricos entre Aragón y Cataluña. No obstante, no a todos les ha parecido adecuado el detalle y varios están devolviendo el obsequio por su prólogo, en el que el presidente aragonés, Javier Lambán, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez, critican el proceso independentista y la negativa de la Generalitat a cumplir las sentencias sobre los bienes de Sijena.

Así lo han confirmado el Ayuntamiento de Alcarràs y el alcalde de Seròs, Gabriel Pena (ERC). El alcalde de Alcarràs, el republicano Miquel Serra, ha devuelto el obsequio acompañado de una carta en la que destaca la excelente relación de su municipio con Aragón y reclama el mismo respeto hacia la voluntad de los catalanes que tiene su municipio con los aragoneses, ha informado este miércoles el diario 'Segre'.

Por su parte, Pena ha afirmado que lo que más le ha molestado es el carácter aleccionador por parte del presidente de la Diputación General de Aragón, al que se ha referido con un refrán: "Es como el maestro Ciruela, que no sabe leer y quiere poner escuela".

Pena ha señalado que el libro recoge hechos históricos y que lo que a él le ha molestado es el prólogo "en el que se habla de la soberbia nacionalista y el carácter secesionista", y ha avanzado que devolverá el obsequio en los próximos días. "Como vecinos nos ha sabido mal que ellos pierdan su lengua y que nos reprochen que nosotros defendamos la nuestra", ha agregado.

El alcalde de Lérida, el socialista Àngel Ros, también ha recibido el obsequio de las instituciones aragonesas, aunque todavía no lo ha valorado. "Lo recibí justo antes de Navidad y no he tenido ocasión de leerlo. Estos días he estado trabajando el Plan de Ordenación Urbana que presentamos mañana. Cuando lea el prólogo y algo del libro podré dar opinión sobre el prólogo", ha afirmado este miércoles.