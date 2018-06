Manuel Vilas reivindica las Ferias del Libro como motores culturales

El escritor aragonés Manuel Vilas ha reivindicado hoy las Ferias del Libro como motores culturales que ayudan al progreso de un país y "visibilizan un productor cultural que mejora la vida de la gente".

Vilas (Barbastro -Huesca- 1962) ha participado hoy en la Feria del Libro de Valladolid y en declaraciones a los medios ha sostenido que "un país no es una empresa es un conjunto de ciudadanos que intentan ser más libres y más cultos cada día".

Y, en esa línea ha defendido que una feria del libro "ayuda a eso. Todo lo que sirve a la cultura sirve al progreso del país", ha reflexionado, según ha informado la organización del encuentro en un comunicado.

Vilas ha hablado de su última novela, Ordesa, un libro de "duelo" en el que profundiza en su pasado movido por el "ansia de decir la verdad".

"No se trata tanto de pensar en que me estoy desnudado; porque cuando uno se sienta delante de la pantalla del ordenador no ve a nadie ni piensa que eso lo vaya a leer nadie. Solo busco la verdad de mi pasado. Luego esa verdad se publica y la gente lo lee y se hace público", ha relatado el escritor en el encuentro con los lectores.

En Ordesa, Vilas habla de su familia y sobre la pérdida de su padre y de su madre, en una historia personal que le permite relatar la historia de España de finales de los años 60.

"En el libro está mezclada la historia personal con la colectiva. Cuando intenté convocar la historia de mis padres me salía la historia de la España de esa época. No iba a ser una evocación sin contexto", ha sostenido.

Vilas, que ha firmado libros en la Feria de Valladolid y posteriormente ha participado en un encuentro con los lectores en conversación con el periodista de RNE Francisco Alcántara, que ha girado en torno a su última novela.

"Me importa decir cómo era la España de entonces porque era peor que la nuestra", ha afirmado el escritor aragonés, para quien "uno es fruto del sacrificio y el esfuerzo de sus padres y en el fondo eso es lo que está latiendo detrás de ese libro".