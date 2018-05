Maroto (PP): «Quien no sepa pactar, tiene un serio problema»

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP Javier Maroto, considera que los políticos que no comprendan que la forma de hacer política ha cambiado y no sepan pactar con quienes mantienen posturas diferentes tienen un «grave problema» puesto que ya no existen «mayorías absolutas». Maroto participó ayer en el acto Una vida mejor celebrado en el Hotel Alfonso de Zaragoza, donde el líder del PP en Aragón, Luis María Beamonte, hpresentó las líneas maestras del partido en materia de bienestar social, ante parte del tejido asociativo de la comunidad.

Liderar la modernización en las políticas de bienestar para los aragoneses, porque ya no es suficiente que la Administración garantice plenamente la sanidad, la educación y la atención social. «Hay que mejorar la calidad de estos tres servicios públicos, ampliar su oferta adaptándola a una realidad nueva, y preparar Aragón para afrontar con éxito un futuro más complejo pero más enriquecedor», es el compromiso que adquirió Beamonte.

Según señaló, el concepto Una vida mejor, es la continuación lógica del proyecto de crecimiento económico y de su propuesta de rebaja fiscal que presentó públicamente hace apenas dos semanas (en las que se estimaba una merma recaudatoria de 230 millones) para el Gobierno que aspira a presidir tras las elecciones autonómicas de 2019, «fundamentado en principios tan necesarios de reivindicar para la política como la moderación, la centralidad, el sentido común y el respeto al que piensa diferente».

También defendió una educación «de calidad, basada en la inclusión y la libertad» y defendió un modelo «abierto» en el que se defiende lo público y será complementario lo privado. El líder popular, hizo un exhaustivo listado de medidas que conformarán el programa electoral de esta formación.