Más de 1.800 funcionarios piden a Alcalde respetar el pacto convenio

Los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza decidieron ayer mostrar de forma contundente su rechazo al intento desde la Delegación del Gobierno en Aragón de dejar sin efecto algunas de las cláusulas del pacto convenio que suscribieron con el Gobiermo de Zaragoza en Común (ZeC). Más de 1.800 trabajadores municipales así se lo solicitaron al delegado, Gustavo Alcalde, presentando un escrito en la sede principal del Ejecutivo central en Zaragoza o en el consistorio. Para pedir «respeto» al acuerdo alcanzado con un alto grado de consenso y que incluía, entre otras medidas, volver a la jornada laboral de 35 horas semanales efectivas y dedicar a formación las 2,5 restantes. Uno de los motivos que llevó al requerimiento con el que se advertía al ayuntamiento que debía eliminar estos apartados del texto antes del próximo día 27.

Cerca de 300 empleados de la plantilla municipal acudieron a la asamblea convocada ayer por todas las secciones sindicales del consistorio. Con el objetivo de informar sobre los plazos que tienen para hacer valer el acuerdo, los argumentos que ya fueron trasladados al subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val, y de proporcionarles un formulario modelo para notificar a la Delegación su parecer presentándolo en el Registro. Y todos ellos los trasladaron a su sede, en la plaza del Pilar, para presentar los escritos.

La cita se producía solo un día antes de que el Ayuntamiento de Zaragoza le comunique hoy a la Delegación su intención de hacer caso omiso al requerimiento recibido a finales de noviembre. No piensan acatar su advertencia y técnicos municipales les expondrán sus argumentos a los representantes del Gobierno central. «Queremos que conozcan de primera mano nuestros motivos antes de contestar negativamente a su requerimiento», expuso ayer el responsable de Personal del consistorio, Alberto Cubero.

ES «LEGAL»

El pacto convenio lleva su firma junto a la de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CSL-Cipol, OSTA y CGT --todos los que tienen representación en la Junta de Personal salvo STAZ--, y por eso ayer el edil de ZeC se mostró «orgulloso» de la defensa que están haciendo los trabajadores del acuerdo alcanzado. «No solo es positivo desde un punto de vista sindical porque supone recuperar derechos perdidos, sino que también es perfectamente legal. No compartimos la interpretación que hace la Delegación», añadió el concejal.

Todos, Gobierno municipal y trabajadores públicos le exigían a Alcalde la «retirada del requerimiento» y sobre todo que no se eternice esta enésima polémica entre la Delegación y ZeC en un proceso judicial. «Espero que esto no acabe en los tribunales y asuman que hay que retirarlo. No tiene ningún sentido acudir a la justicia ordinaria, más aún cuando desde el Gobierno central ya se está hablando de volver a la jornada de 35 horas semanales», argumentó el edil de ZeC.

Los empleados también confían en que desista de judicializar esta discusión, sobre todo tras una respuesta como la de ayer, que pocas veces se había visto en los últimos años. la última, cuando el PP les quitó la extra.