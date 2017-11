Más de 200 personas marchan para reclamar los bienes religiosos a Cataluña

Más de 200 personas han participado este domingo en una marcha que ha culminado en el pueblo de de Berbegal (Huesca) para reclamar el traslado a Aragón de las obras de arte sacro originarias de la comunidad que están en Cataluña. Los participantes, convocados por la plataforma 'Sijena Sí', han salido de Tormillo, Peralta de Alcofea y Barbastro y han recorrido andando entre 7 y 22 kilómetros.

La exigencia más inmediata es la entrega de las 44 piezas del monasterio de Sijena que custodia el Museo de Lérida desde hace décadas, una decisión que ahora está en manos del Ministerio de Cultura como responsable de la ‘conselleria’ catalana desde la aplicación del artículo 155. Es por esto que el coordinador de la plataforma, Juan Izuel, pide al ministro Íñigo Méndez de Vigo que no dilate más el proceso y que proceda inmediatamente a la ejecución provisional de sentencia que implica la entrega de los bienes del cenobio aragonés, como le reclama el Juzgado número 1 de Primera Instancia de Huesca, "y como deberían haber hecho los ‘consellers’ de Cultura en el su momento", en referencia a Santi Vila y Lluís Puig.

En el acto también se ha pedido el traslado del resto de obras en litigio: las pinturas murales de la sala capitular de Sijena que es conservan en el MNAC de Barcelona; las 112 piezas de las parroquias de la Franja que están en la capital del Segrià y que reclama el obispado de Barbastro y cuatro obras más procedentes de Peralta de Alcofea y Berbegal, cuya vuelta pide el obispado de Huesca.

LECTURA DE UN MANIFIESTO

La acción se ha bautizado como 'Marcha ciudadana por la unidad' y ha acabado con la lectura de un manifiesto en la plaza de la iglesia de Berbegal. La ha organizado la plataforma 'Sijena Sí' con la colaboración de los ayuntamientos de Berbegal, Peralta de Alcofea y Villanueva de Sijena, que son los consistorios que reclaman el "retorno" de las obras de arte de sus parroquias juntamente con el obispado de Barbastro-Monzón. Tanto los miembros de la entidad como los alcaldes aseguran que su lucha es una cuestión de "justicia y dignidad" porque a su juicio las obras están en Cataluña porque se "expoliaron" a sus legítimos propietarios.

Con la marcha de este domingo se ha querido mostrar la unidad de todos los actores que reclaman el patrimonio y que aseguran no desfallecerán hasta que no se cumplan las sentencias civiles (estas aún no son firmes puesto que quedan dos recursos posibles en instancias superiores) y eclesiásticas que les dan la razón.