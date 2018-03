Más de 30 convenios con el Estado peligran si no hay presupuestos

En el PP están acojonados. Los Presupuestos de 2018, que son los del 2017 prorrogados, están en el aire y en cualquier país medianamente democrático, la consecuencia inmediata sería la dimisión voluntaria del Gobierno, por no ser capaces de elaborar unos Presupuestos que, mediante la aceptación razonable de las enmiendas de la oposición, fuesen aprobados para el normal desarrollo de la vida política del país y de las Comunidades Autónomas, que por cierto, no tienen los ciudadanos por qué pagar la incompetencia de su Gobierno central. ¡Ah! estamos aquí, en 2018, y no se aprobaron ya en 2017, pero, claro, no es esa la cuestión. La elaboración de los Presupuestos está marcada por ley, con sus plazos de presentación y las condiciones de la presentación de enmiendas. Lo que no puede ser es que el Gobierno chantajee presionando a los Gobiernos autónomos, que haga unos Presupuestos y estos sean inamovibles y objeto de vetos, si al gobierno no le gusta las enmiendas de la oposición. No son SUS Presupuestos. Son los Presupuestos del Estado y a él deben servir, y si algo hay que corregir, porque así lo considera la Oposición por mayoría, se corrige y a otra cosa. Y es que vienen las elecciones, entonces, se intenta meter miedo perdiendo las formas. Pero es importante no tener miedo. Todos los años hay que hacer unos Presupuestos y si todos los años hemos de tener miedo, no habría cuerpo que lo aguantase. Si no los hacen ellos, los harán los que vengan.