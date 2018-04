Más de 5.000 aragoneses, la mayoría mayores de 65 años, sufren párkinson

Más de 5.000 aragoneses padecen párkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a partir de los 65 años tras el alzhéimer y cuyo Día Mundial se celebra hoy. La prevalencia de la patología aumenta hasta el 1,5% a partir de los 60 años y se estima que en España hay entorno a 150.000 afectados, según datos de la Asociación Párkinson Aragón.

El párkinson es un trastorno degenerativo que afecta al sistema nervioso central que, pese a los datos, también afecta a los jóvenes. Su gran impacto en la calidad de vida del paciente y el grado de discapacidad ocasionado tanto por síntomas motores como no motores contribuyen notablemente al incremento de los costes sanitarios. Precisamente, el tema de la medicación y de la inversión es reclamado por los colectivos.

«No solo la sociedad en general, sino nosotros mismos, los propios afectados mantenemos una conciencia arcaica sobre el párkinson», dijo Amador Plaza, presidente de la Asociación Parkinson Aragón.

A pesar de que el gran número de casos son diagnosticados en pacientes entre 60 y 70 años, la mayor incidencia en los hombres es entre los 70-74 años, mientras que en las mujeres aumenta progresivamente hasta los 85 años.

Cada año se detectan 10.000 nuevos casos y, sin embargo, los pacientes tardan entre uno y tres años en obtener un diagnóstico y un 15% espera más de cinco años en recibir este de manera definitiva, según recalcó la Sociedad Española de Neurología (SEN) con motivo del Día Mundial. Esto es así porque «en el 30% o 40% de los casos los pacientes no presentan temblor y no se disponen de marcadores biológicos», añadió el colectivo. La manifestación clínica más común de la enfermedad de párkinson es la dificultad para el inicio y realización de movimientos voluntarios. Sin embargo, un paciente puede desarrollar, entre 5 y 10 años antes del comienzo de los síntomas motores, muchos trastornos no relacionados con la motricidad. Por ello, la detección precoz cobra un papel importante.

Actividades / El colectivo aragonés ha organizado para este mes una serie de actos en la comunidad que en Zaragoza comenzarán hoy con la presentación de las distintas actividades y el domingo tendrá lugar la carrera por el párkinson en el parque de la Alfarería, a las 10.00 horas. El lunes se instalarán mesas informativas en centros de salud, hospitales de 10.00 a 13.00 horas y en centros comerciales en horario de 17.30 a 20.00 horas. Además, una jornada de puertas abiertas, proyecciones de vídeos, talleres de risoterapia, mindfulness dirigido a familiares y yoga adaptado para enfermos de párkinson son otras actividades programadas para el abril.

En Huesca, por su parte, se sucederán talleres de relajación, charlas y mesas informativas, al igual que en Monzón.

En Teruel, un fotomatón ilustrado, una charla especializada e información sobre las terapias y los servicios que ofrece la asociación son algunas de las actividades programadas entre el 9 y el 14 de abril para concienciar sobre esta enfermedad.