Más de mil maneras de hacer ciudad

Cada uno de los casi 700.000 zaragozanos seguro que dibujarían en su cabeza una ciudad distinta. Ese es, sin duda, el gran objetivo de unos presupuestos participativos que en la capital aragonesa afrontan este año una segunda edición plagada de incógnitas. La principal es saber si habrá más participación que los 6.123 vecinos con derecho a voto que acudieron a la cita con las urnas virtuales, un 1% del censo. La segunda, quizá en importancia, es que la ciudad se sienta representada con lo que finalmente se elige. Y ahí es donde radica la discusión, porque invertir 5 millones de euros en iniciativas que salen aprobadas con menos de diez votos generan polémica. O aprobar otras que luego, transcurrido un año, los técnicos han determinado que no se puede. La mano del técnico o el político, ese otro gran debate.

En esta fase inicial importan solo las iniciativas que salen del tejido vecinal. Saber qué ideas tiene la gente. Y que cada vez haya más que se pongan a pensar. En este sentido, destaca un dato, el que apunta a que ha habido 739 proponentes distintos esta vez, que no personas. Y que solo el el 35,89% de las propuestas salen de los colectivos ciudadanos. Un total de 604, de las cuales 104 son de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), 234 de asociaciones vecinales y 266 de otras entidades.

Al final lo que importa es qué tipo de iniciativas salen del tejido vecinal o del imaginario individual de cada hogar. Y ahí es donde se encuentra un maremagnum de propuestas en el que se entremezclan arreglos de baldosas, que deberían asumirse por los servicios de conservación de infraestructuras municipales, a carriles bici a pedido o a arreglos en centros educativos que llevan años reclamando.

Lo llamativo este año es que se ha creado una categoría nueva, los llamados proyectos de ciudad que, a falta de valoración económica y de la confirmación de viabilidad técnica, son de lo más variopinto. Y, al final, resurge la mano del técnico, o el político, para aplicar criterios que no siempre coinciden con los del proponente. Por ejemplo la destrucción de infraestructuras ya realizadas, como los carriles bici del paseo Sagasta y Constitución, se excluyen porque va contra el Plan Director de la Bicicleta, pero otros piden prolongarlos hacia Cesáreo Alierta o abrir nuevas vías ciclistas por varios distritos, y pasan el filtro y entran en la bolsa de ideas de interés general pese a que sea colocar marquesinas en paradas de bus, arreglar aceras y la iluminación en viales como la calle Miguel Servet, compartida por dos distritos, o crear un plan de recogida de colillas de la vía pública, entre otras.

¿el interés general? // Todos ellos pasan a ser proyectos de ciudad, como también crear un nuevo cabezudo dedicado al cantante Bunbury, a la par de los que piden colocar más semáforos acústicos y con contador o ampliar la red de contenedores soterrados. Pero el sistema de votación está creado para que, llamando a votar al mayor número de personas posible, se decida lo que la mayoría quiere. Así que a quien se le ocurrió la semana pasada eliminar del listado el Museo de la Semana Santa que pedía la Junta de Cofradías, quizá debería comprobar que ahora acumula más de 600 apoyos. Con los datos del año pasado, el ayuntamiento ya debería ir preparando el dinero para acometerlo este mismo ejercicio. Porque multiplica por más de cuatro a la siguiente en la lista, que es la adquisición de bicicletas para personas con movilidad reducida, con 171 apoyos, y que pide seguir el ejemplo de ciudades como Gijón, pionera en España, o Burdeos, donde también existen ya.

Un vecino de La Almozara que supera en votos recibidos a toda una Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) que cuenta con la tercera petición más respaldada, la que pide un acondicionamiento de las riberas del Ebro, muy castigadas con el paso de los años.

Otras iniciativas muy secundadas son la creación de un cementerio de animales domésticos, con 121, una acera en el eje de la N-II entre Rosales y Valdefierro (76) o ensanchar el camino que conecta Garrapinillos con Utebo por detras del Alcampo (también 76). Y mención aparte merece el polémico carril bici del paseo Pamplona. O, más concretamente, uno que enlazaría la plaza Paraíso con la rotonda de la Ciudadanía, en Delicias, pasando por este paseo y por el de María Agustín. Para ser tan controvertido –y criticado por algunos partidos– parece que está teniendo éxito y ya suma 131 apoyos.

Junto a estas iniciativas caminan en paralelo otras muy imaginativas. Como la creación de un cine al aire libre en el párking norte de la Expo, una ruta de esculturas de bronce a pie de calle de cineastas que empezaría con la figura de Segundo de Chomón en la plaza Santa Cruz, una cubierta para el lado oeste del puente de Santiago al estilo de la del puente del Tercer Milenio, un campo de fútbol americano en Duquesa Villahermosa (Delicias), ceniceros en las paradas del tranvía o una campaña de concienciación para no arrojar colillas al suelo, o una dársena para autobuses en el paseo Echegaray que evite tantos atascos.

VOTO TAMBIÉN PRESENCIAL // Otras iniciativas están dirigidas a velar por la seguridad vial, como la que pide soterrar Vía Hispanidad o Gómez Laguna en ese cruce que tantos accidentes provoca, o aplicar pintura antideslizante en las calzadas para evitar caídas de motoristas. Otras quieren garantizar la supervivencia del legado de la Expo, arreglando los cubos del Pabellón Puente o el mosaico de Ciudades del agua en el frente fluvial. Y otros apuestan por la sostenibilidad y el medio ambiente al pedir electrolineras o un laboratorio de energía solar gratuita en Parque Venecia. Por pedir, hasta pegatinas para el bus que insten a los viajeros a cerrar las ventanas cuando esté puesto el aire acondicionado.

El tiempo dirá el éxito o no de las propuestas. Al ayuntamiento lo que le toca es conseguir muchos más votos que hace un año. O que no suceda que de los 131 proyectos aprobados en el 2017 se haya tenido que declarar la inviabilidad de 7 después de votarlos. La última, en la plaza Reina Sofía, de San José. Por lo que respecta a la participación, la novedad será que se podrá votar de forma presencial. Para llegar a más gente. Porque al final, no se trata de ganar o perder, sino que lo importante es participar.