Más de la mitad de los jueces y fiscales aragoneses hacen huelga

La huelga de jueces y fiscales convocada ayer por las asociaciones en protesta por las condiciones de la Justicia convenció ayer a más de la mitad de ambos gremios en Aragón, concretamente al 55,4% de los magistrados y al 51% de los representantes del ministerio público. Un seguimiento que obligó a suspender 86 juicios en la comunidad, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El tribunal no se encargaba de gestionar el paro, pero los jueces sí estaban llamados a comunicar por vía telemática su adhesión a la huelga. Así, se pudo detallar que fueron 86 de los 155 jueces aragoneses los que secundaron los paros, la mayoría (70) de los juzgados unipersonales, aunque también de las audiencias provinciales (11) y del propio TSJA, con 6 huelguistas. Esto causó la suspensión de 151 actos jurídicos, sumando a los 86 juicios otros como declaraciones (19) o señalamientos (6).

La Fiscalía, al menos la de Zaragoza, no ofreció datos oficiales, pero fuentes del ministerio público consultadas cifraron el seguimiento en un 51%.

La convocatoria tuvo más éxito que en España, donde fue secundada por el 42% de los jueces (2.294 de 5.414 jueces, según las asociaciones convocantes) y del 50,1% entre los fiscales, con 1.264 de 2.521. Unas cifras que dejaron satisfechos a los organizadores.

Volviendo a Aragón, concretamente en Zaragoza, la huelga no causó grandes afecciones, posiblemente porque el resto de los operadores jurídicos (abogados, secretarios, etc.) estaba ya sobre aviso. Sí hubo que suspender, por ejemplo, los dos juicios programados ayer por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, o los juicios rápidos por delitos leves (faltas) en la Ciudad de la Justicia. Pero, como ya anticiparon las asociaciones anteayer, no hubo afecciones a «derechos fundamentales», sobre todo a los de los detenidos. En violencia de género, por ejemplo, funcionaron ambos juzgados, uno de guardia en la capital aragonesa.

Los jueces y fiscales culminan (por ahora) con esta huelga las reivindicaciones que han ido visibilizando con paros de una hora, los jueves. Entre otras, la despolitización de la Justicia, con una elección más democrática de los miembros del Consejo General del Poder Judicial; la dotación de plantilla y medios adecuados a los juzgados o la modernización de los sistemas informáticos con la suficiente preparación para el expediente digital.