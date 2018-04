Al menos 450 alumnos se quedarán sin plaza en el colegio pretendido

Para Zag, en el nuevo distrito sur hay más de 35.000 personas viviendo, más que en Teruel. Creo que es lógico que haya colegios, como se hicieron en el Actur o en Parque Goya en su momento. Y además, para que no haga falta construir institutos la mayoría de esos colegios son integrados, es decir, que luego se convertirán en instituto automáticamente. Teniendo eso en cuenta tienen el uso más que garantizado durante más de 18 años. Si no te parece suficiente piensa si es lógico que el distrito sur, que tiene incluso barreras físicas (no está unido por casas al resto de la ciudad) si tiene sentido que para que no se construyan colegios te hicieran ir hasta el centro de la ciudad... Lo que tienen que hacer es usar los colegios del centro para otros usos (cosas para personas de edad avanzada?) o ¿¿¿es que es mejor que construyan residencias de ancianos en nuestro barrio y que los niños vayan al centro??? Infórmate y piensa antes de hablar...