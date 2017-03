Mestizaje flamenco en la pasarela

Su pasarela flamenca ya es un clásico. Pero ayer se reeditaba con un giro de tuerca. La Casa de Andalucía en Zaragoza estrenaba su primer desfile de mestizaje entre los trajes de la diseñadora marbellí Lola Raigón (y de su firma Kailo Flamencas) y las piezas del creador turolense (afincado en Utebo) Daniel Roquetas, que ha vestido a toreros como Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez y a Enrique Ponce, pero también sabe lo que es acercarse al mundo de la moda (como lo hizo en una colaboración con el mismísimo Lacroix o para confeccionar una chaquetilla que la diva del pop Madonna le pidió para una de sus giras).

La junta de la Casa de Andalucía, que preside Federico Tinoco, llevaba meses trabajando en la idea, con Mari Carmen Vázquez coordinando arriba y abajo. Y con un montón de voluntarias convertidas en modelos por un día... Incluyendo, por cierto, esta lupera, que aceptó la invitación a petición de la Casa de Andalucía y en honor a una abuela gaditana que aún sigue sonriendo desde el cielo. Aún tenía más ingredientes la tarde. Empezando por uno solidario, a favor de Infancia sin Fronteras (representado por Miguel Ángel Gisbert), organización a favor de la cual se sorteó un traje de flamenca confeccionado por la propia Lola Raigón.

Y con todo esto no es de extrañar que se llenara el salón de la casa, en un ir y venir de socias, modelos (más de 30 se subieron a la pasarela) y responsables de la misma. Treinta minutos intensos para ver las nuevas tendencias de una indumentaria, la flamenca, que nació como tradicional pero que ha conseguido reinventarse e ir creando temporadas y generando nuevas propuestas. No en vano, no queda nada para el mes de abril. Algunos ya apuntan fechas. Para los de Zaragoza, habrá de nuevo Feria de Andalucía, pero en el mes de mayo. Por si quieren anotar en la agenda.