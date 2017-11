El milagro de escuchar

Un niño nace, pasan los meses y no se asusta con los ruidos fuertes, ni se inmuta, y las pruebas que los sanitarios le realizan no salen como deberían. Entonces le diagnostican hipoacusia profunda, una sordera con la que no puede escuchar prácticamente nada. Ese niño ya no desarrollará sus vías auditivas, no podrá aprender el lenguaje verbal ni sabrá leer de la misma forma, solo relacionará los conceptos de una imagen con una palabra. Aquel bebé que nació con hipoacusia profunda solo podrá comunicarse con personas que dominen el lenguaje de signos que, hoy en día, es un grupo muy reducido.

«La sordera provoca una situación de aislamiento, de sufrimiento y de desconexión en el entorno», apuntó el doctor Héctor Vallés, responsable de servicio de Otorrinolaringología del hospital Clínico Lozano Blesa, de Zaragoza. Una situación que Mario, un niño de tan solo un año, ya no tendrá que vivir por llevar un implante coclear. El implante que porta Mario ha sido el número 500 desde que se llevó a cabo la primera intervención de este tipo, en 1995, a cargo de Vallés.

Se trata de un dispositivo que transforma las señales acústicas en eléctricas y estimulan el nervio auditivo de forma directa. Este aparato fue «un milagro» para Vallés. «Antes, lo único que podíamos hacer cuando un niño nacía con hipoacusia profunda era adaptarle unas prótesis lo más potentes posible» y aconsejar que acudieran al colegio de La Purísima, donde «se intentaba desmutizarle», apuntó Vallés.

La madre del pequeño, Jara Borraz, explicó que Mario nació con hipoacusia profunda bilateral y se la diagnosticaron cuando cumplió tres meses de vida. «Estuvimos muy preocupados y nerviosos aunque al día siguiente de la operación ya estaba correteando y riéndose. Ahora nos queda por delante una larga rehabilitación logopédica con la esperanza de que pronto nos entienda y diga mamá y papá», indicó Borraz.

Entre 3 y 6 bebés en Aragón nacen con hipoacusia profunda cada año, «tan profunda que no podrán desarrollar el lenguaje verbal», señaló Vallés. Por ello, es tan importante la campaña de Detección Precoz de la Sordera en Aragón que puso en marcha Vallés, en el 2000. «Desde el momento en que nacen, tengo que controlar a los que no oyen porque necesito integrarles y estimularles tempranamente» porque, según Vallés, es cuando se consiguen «mejores resultados».

También existen casos en los que los niños tienen una sordera rápidamente progresiva. Esto significa que nacen escuchando pero que, a partir de un momento determinado, empiezan a perder esa audición y quedan desconectados.

Los recursos

El equipo liderado por Vallés realiza entre 30 y 35 intervenciones anuales para implantar estos dispositivos. «Nos vemos obligados a distribuir los recursos», apuntó el jefe de este servicio. «Por esta razón –explicó– implantamos solo un dispositivo en los casos de personas adultas, porque la mayor parte son pacientes que ya oyeron y el objetivo es volver a conectarlos con el medio».

Por el contrario, en los casos de niños, se implantan en ambos oídos «porque deben desarrollar sus vías auditivas». Hasta los dos años hay de plazo, pero, a partir de esa edad «las vías del sonido se pierden para siempre porque el cerebro es muy económico y, si no trabaja, destina aquel área a otros aspectos como la vista o el tacto», indicó.

«El hecho de oír es muy valioso pero es muy caro, cuesta mucho aprender», consideró Vallés. Un proceso que Mario acaba de emprender. Sus padres agradecen al colegio de La Purísima, en la capital aragonesa, su implicación en las sesiones de rehabilitación a las que el pequeño asiste todos los días, así como a todo el equipo médico del hospital, a los doctores Vallés, Royo y Lavilla, ya que, gracias a ellos, «Mario tendrá un futuro en el que se pueda comunicar perfectamente y podrá elegir sus estudios sin que su sordera le condicione», apuntó Borraz.