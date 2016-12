El Ministerio de Educación retira el recurso por la reválida de sexto

El Ministerio de Educación ha dado instrucciones a la abogacía del Estado para retirar los recursos contencioso administrativos que interpuso contra nueve comunidades autónomas, entre ellas la aragonesa, por no realizar la prueba de sexto de Primaria como marcaba la LOMCE .

Aragón, con la consejera de Educación Mayte Pérez a la cabeza, se había mantenido firme en la decisión de no hacer las reválidas para sus alumnos de sexto curso de Primaria y, de hecho, no las realizó aunque ya la legislación estatal lo dictaminaba. Así, eliminó en el curso 2015 la prueba de 3º que el anterior Ejecutivo había realizado y no instauró la de 6º. Madrid advirtió que esta desobediencia llevaría a Aragón a los tribunales, tal y como había hecho ya con otras autonomías.

Los recursos contra las normas de desarrollo de la evaluación final de Primaria se habían presentado a las comunidades de Aragón, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco.

No obstante, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ya había anunciado la actual retirada de recursos el pasado 28 de noviembre tras presidir una conferencia sectorial a la que asistió Mayte Pérez. El ministro afirmó entonces que la reforma educativa no se derogará, sino que se reformará, mostrando así cierto talante de negociación.

En esa línea el ministerio afirma ahora que la decisión de retirar los recursos responde «a la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno en los últimos meses en busca del Pacto de Estado Social y Político por la Educación».

Y llega un día después de que el Congreso haya convalidado, con el apoyo del PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria, el real decreto que reforma las evaluaciones finales de la LOMCE.

El departamento que dirige Méndez de Vigo añadió que es una oportunidad de llegar, «por primera vez en la historia de nuestra democracia», a un pacto que se traduzca en «una normativa educativa nacida de todos y para todos los españoles».