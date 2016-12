El MNAC ve "imposible" trasladar los frescos de Sijena y critica la información que da Aragón

llevo casi 30 años trabajando con obras de arte y restaurándolas, casi toda mi trayectoria se centra en el extranjero y la verdad que no salgo de mi asombro con lo que dicen mis "compañeros", por llamarles de algún modo, del MNAC. Llevo años supervisando traslados similares, se hacen por centenares cada año en el mundo y no pasa nada, se pueden extraer, desmontar y montar sin problema, eso si con personal especializado, asi que por favor "expertos" del MNAC sean profesionales y no forofos políticos, que pervierten mi profesión y hace que me de asco todo este tema.