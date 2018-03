Movilización por la prisión permanente revisable

Que no diga el PSOE que estas personas están manipuladas.Esto es una iniciativa propia.Que no les toque a ellos sufrir lo que están pasando ellos.Entonces veríamos como reaccionaban.Y no es por venganza.Es que la ley, tiene que ser así.Estos criminales no pueden estar en la calle realizando nuevas fechorías. ¿Cuantos se han reinsertado? ¡Muy pocos! Y de criminales dudo que haya alguno, porque esa gentuza lo lleva en sus genes.