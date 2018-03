El movimiento feminista se prepara para "el comienzo de la revolución"

La Asamblea del 8M en Zaragoza ha presentado hoy los diversos actos que se llevarán a cabo durante la huelga feminista de mañana, la primera que se celebra en España, y se preparan para el día después, que esperan que sea "el comienzo de la revolución" de las mujeres.

En rueda de prensa, han querido recalcar, ante la desinformación general, que la huelga es legal, que está respaldada y que cualquiera puede hacerla, pertenezca o no a los sindicatos que la convocan.

Un paro general que no está planteado únicamente desde la clásica perspectiva laboral, sino que también se pretende abarcar el eje estudiantil, el de consumo y, muy especialmente, el de los cuidados, ya que recaen principalmente en las mujeres.

Así, Talita de Fátima B. Moreira, del eje de cuidados de la Asamblea 8M Zaragoza, ha llamado a "humanizar la vida" y a reivindicar estas tareas, que sin reconocimiento ni remuneración son "imprescindibles para el sostenimiento de la vida" y que, por tanto, deberían ser asumidas por la sociedad.

Desde el aspecto laboral, Ana Rojo ha considerado que esta huelga "puede ser la más fundamentada de toda la historia", porque la "precarización" de las mujeres es lo que "sostiene el sistema capitalista".

Ha añadido a ello que la propia convocatoria "ya es un éxito" y que, precisamente por la precarización de los sectores más feminizados, el seguimiento no será un verdadero indicativo de cuántas mujeres la secundan.

En cuanto a la huelga de consumo, ha explicado que las mujeres son las principales consumidoras, así que ha animado a consumir "de una manera feminista", por ejemplo, no comprando a empresas que no favorezcan la conciliación o que no apliquen políticas de igualdad, a la vez que promoviendo la sostenibilidad del planeta.

Rojo ha querido aclarar también que la convocatoria es de huelga general, por lo que los paros parciales que han promovido las centrales sindicales mayoritarias "no es apoyo a la huelga".

Asimismo, ha señalado que convocan a las mujeres y que, en caso de que la hagan los hombres, debe ser para quedarse en la "retaguardia" y desempeñar las tareas que realizan habitualmente las mujeres.

Paula Duerto, del eje estudiantil, ha recalcado que la movilización "no empieza ni termina mañana", que "no ha hecho nada más que empezar" y que, de hecho, el movimiento feminista va a seguir reuniéndose para evaluar el desarrollo de la jornada del 8M.

En lo relativo a los estudiantes, ha asegurado que hay "motivos feministas" para la huelga por la reproducción de roles de género y desigualdad en las aulas, por ejemplo, en la disparidad de las carreras que eligen los hombres y las que eligen las mujeres.

Ha denunciado también la carencia de una educación sexoafectiva de calidad y que las aulas son espacios donde se reproducen violencias machistas, LGTB fóbicas o racistas.

Duerto ha recordado que la huelga es legal a partir de 3º de ESO y que la Universidad de Zaragoza (UZ) ha decidido secundar la convocatoria, por lo que ningún profesor deberá realizar ni prácticas ni exámenes dicho día.

Después de los piquetes informativos que tienen previsto realizar en institutos y facultades, celebrarán un "micro abierto" en la Plaza San Francisco, aulas abiertas para "sacar la universidad a la calle", a las 11.30 horas se concentrarán junto con las trabajadoras de la limpieza de la UZ, también "en lucha", y a las 12 tendrá lugar la manifestación estudiantil entre dicho lugar y la Plaza del Pilar.

Por otro lado, ha valorado que el 8M ha servido para tejer lazos entre colectivos nuevos y los que ya existían para crear un "caldo de cultivo" que ha llegado hasta esta convocatoria.

Por su parte, Paloma Lafuente, del grupo de preparación de la huelga en Zaragoza, ha dado cuenta del resto de acciones programadas, que comenzarán justo a medianoche en la Plaza de España y bajo el lema "Nos sobran los motivos".

A las 7 de la mañana llevarán a cabo un "bicipiquete" mixto que saldrá desde la Plaza de los Sitios y que está pensado para "dar color feminista" a la ciudad antes de unirse a los laborales y estudiantiles.

A continuación, se unirán al eje estudiantil y, tras la manifestación, han planteado una comida "de traje" (donde cada cual trae su comida y comparte) en la Plaza del Pilar y también en diversos barrios.

Será por la tarde cuando se produzca la manifestación central, que comenzará a las 19.00 horas y discurrirá entre la Glorieta Sasera y la Plaza del Pilar.

El lema será "Si nosotras paramos, se para el mundo" y estará encabezada por mujeres, mientras que a la par serán varios hombres los que gestionen espacios de cuidados y avituallamiento.

Lafuente ha concluido reivindicando que las mujeres también son "sujetos de pleno derecho" y rechazando las críticas a la convocatoria procedentes de miembros del Gobierno, a quienes les ha recordado el 24 por ciento de brecha salarial que hay en Aragón y les ha respondido que la huelga "no es para nada elitista".